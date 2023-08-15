معتز خفاجي: مصر عانت كثيرا خلال السنوات الماضية.. الله يكون في عون السيسي

أكد المستشار معتز خفاجي، رئيس محكمة أمن الدولة العليا، رئيس دائرة الإرهاب السابق، أن مصر عانت كثيرا خلال السنوات الماضية، موضحًا: «الله يكون في عون الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ بداية الثورة وحتى الآن، وكل القضايا التي فصلت فيها تعتبر استنزافا لمقدرات الدولة المصرية».

الزراعة والصناعة

وأضاف خفاجي، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز، مقدم برنامج «الشاهد»، على قناة «إكسترا نيوز»: «كلنا نرى النهضة التي حدثت في مصر، وتم تدشين مشروعات كثيرة في الزراعة والصناعة وقناة السويس والاستزراع السمكي والنقل مثل القطار السريع».

الرئيس عبدالفتاح السيسي

وتابع رئيس محكمة أمن الدولة العليا: «الرئيس عبدالفتاح السيسي عينه على المستقبل البعيد، وهناك محرضون يقولون إن هذه القطارات والمشروعات لن تفيدنا، ولو كنت مكان الرئيس عبدالفتاح السيسي لغضبت.. عيب أن يُقال ذلك، أما بالنسبة لغلاء الأسعار، فإن مصر ليست المتضررة فقط، هذا الأمر تعرض له الجميع».

وواصل: «مصر ليست دولة غنية، وما تصدره ليس كبيرا، كما أن عدد السكان كبير للغاية والمواطن المصري يجب أن يحصل على الخدمات المختلفة».

وفي نهاية الحوار، أكد المستشار معتز خفاجي رئيس محكمة أمن الدولة العليا ورئيس دائرة الإرهاب السابق، أنه ينام مرتاحا بسبب الأحكام القضائية التي أصدرها طوال مسيرته.