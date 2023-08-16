نقابة المرشدين السياحيين: فتح باب التقدم لإضافة اللغة الصينية للترخيص قريبا

قال سمير عبدالوهاب، رئيس لجنة تسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين، إنَّ الشهور القليلة المقبلة ستشهد الإعلان عن فتح باب التقدم للمرشدين السياحيين الراغبين في إضافة اللغة الصينية إلى الترخيص الخاص بهم وذلك في ضوء الحركة السياحية الجيدة من السوق الصينية إلى مصر حاليًا، ومن المتوقع زيادتها خلال الفترة المقبلة ولاسيما أن هناك نقص شديد في أعداد مرشدي اللغة الصينية بعد أن ترك العديد منهم المهنة خلال فترة أزمة كورونا التي ضربت العالم أواخر عام 2019.

إضافة لغتين جديدتين لترخيص الإرشاد السياحي

وأضاف «عبدالوهاب»، لـ«الوطن»، أنَّ النقابة أعلنت حاليا عن فتح باب تقدم المرشدين الراغبين في إضافة اللغتين التركية أو الفارسية إلى ترخيص الإرشاد السياحي الخاص بهم وذلك لوجود نقص كبير في أعداد المرشدين المجيدين لتلك اللغات، موضحًا أنَّ النقابة وقعت بروتوكولًا مع وزارة السياحة والآثار فى هذا الإطار.

زيادة أعداد السياح القادمين لزيارة الأقصر وأسوان خلال الربع الأخير من 2023

وأشار رئيس لجنة تسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين إلى أنَّ نسب الطلب علي زيارة المدن الأثرية والثقافية المصرية مثل القاهرة والجيزة والأقصر وأسوان خلال الربع الأخير من العام الجاري مرتفعة للغاية وأعلى من نظيرتها خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما سيؤدي إلى انتعاش عمل المرشدين السياحيين خلال تلك الفترة، متابعًا أنَّ الحركة السياحية التي استقبلتها المدن الأثرية والثقافية المصرية خلال الـ6 شهور الأولى من العام الجاري كانت جيدة وأعلى من نظيرتها خلال عام 2022.