فتح باب التقدم لامتحان الإرشاد السياحي حتى 9 فبراير.. إليك الأوراق المطلوبة

قال عماد عبدالرازق، مدير عام قطاع المرشدين السياحيين بوزارة السياحة والآثار، إنه يجرى فتح باب التقدم لامتحان الإرشاد السياحي بالمرحلة الثانية من العام المالي 2022-2023 اعتبارا من اليوم الاثنين حتى 9 فبراير المقبل.

وأوضح أنه تقرر قبول طلبات المتقدمين الجدد بكل اللغات فيما عدا الإنجليزية - الفرنسية - الألمانية - الاسبانية - الإيطالية - الصينية، وأيضا بالنسبة للمرشدين السياحيين السابقين الذين جرى إلغاء تراخيصهم والراغبين في إعادة اصدار تراخيص جديدة وذلك من كل اللغات.

تعميم مواعيد الاختبارات

وطالب خلال الخطاب الذي أرسله إلى لجنة تسييرأعمال نقابة المرشدين السياحيين برئاسة سمير عبدالوهاب، بتعميم هذا الخطاب على عموم المرشدين السياحيين والمتقدمين من خلال كل وسائل الاتصال المتاحة، موضحا بها الموعد المحدد لتلقي الطلبات الخاصة بالمرحلة الثانية من العام المالى 2022-2023.

المستندات المطلوبة لدخول الامتحان

وأشار إلى أن المستندات المطلوبة للتقدم لامتحان الإرشاد السياحي، تشمل ما يلي:

1 - صورة من شهادة المؤهل.

2- عدد (3) صور شخصية خلفية بيضاء.

3-عدد (2) صورة رقم قومي، مع الاطلاع على الأصل.

وأشار مدير عام إدارة المرشدين السياحيين بوزارة السياحة والآثار، إلى أنه يجرى موافاة المتقدمين لامتحان الإرشاد السياحي بالموعد المحدد لإجراء الانتخابات، وذلك فور الانتهاء من التنسيق مع أساتذة الجامعات الذين سيقومون بالإشراف على الإختبارات.

وأضاف أن هذا الإجراء يأتي في إطار التنسيق والتعاون المستمر بين وزارة السياحة والآثار ونقابة المرشدين السياحيين.

يشار إلى أن وزارة السياحة والآثار أعلنت بداية العام الجاري أسماء الناجحين فى امتحان الإرشاد السياحي لعام 2021- 2022 المرحلة الأولى للمتقدمين لاختبارات اللغات النادرة وأيضا من المتقدمين لإعادة إصدار تصاريح الإرشاد السياحي باللغات التي أدوا الاختبارات بها.