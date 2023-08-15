جمال الكشكي: نتاج عمل اللجان المتخصصة سيعرض على مجلس الأمناء غدا

أكد الكاتب الصحفي جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن اللجان المتخصصة ليست بديلًا عن اللجان العامة، لكن مهمتها بلورة النقاشات التي وقعت في اللجان العامة، وأن هذه اللجان تتكون من 10 لـ15 شخصا، من أجل إحكام العمل فيها، والتركيز على النتائج والمخرجات والصياغة والبلورة.

ضرورة مراعاة عدالة التمثيل السياسي لكل الأطراف المعنية بالحوار

أوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، ضرورة مراعاة عدالة التمثيل السياسي لكل الأطراف المعنية بالحوار، مشددًا على أهمية هذا الموضوع، مؤكدًا التشديد عليه في كل اللجان والنقاشات.

ولفت إلى ضرورة الحرص الشديد على مشاركة أصحاب الخبرات والكفاءة العالية، مؤكدا أن الجلسات المتخصصة أقيمت في الأكاديمية الوطنية للتدريب، وأنجزت وقطعت مساحات كبيرة، فيما تم نقاشه خلال الـ70 قضية، وتوصلت لنتائج حظيت بتوافق، وسيتم رفعها غدًا لمجلس الأمناء في الاجتماع المقرر 11 صباحًا.

وأكد ان نتاج عمل اللجان المتخصصة، سيعرض على مجلس الأمناء على أن يناقشه مجلس أمناء الحوار الوطني.