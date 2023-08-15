عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: حققنا فكرة المساحات المشتركة بحضور المعارضة والشباب والمرأة (حوار)

قالت الدكتورة ريهام باهى، أستاذ العلاقات الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن أهم مكاسب الحوار الوطنى الحالة التى ظهر بها من الزخم والتفاعل بين المشاركين من كل الفئات، فضلاً عن وجود الرأى والرأى الآخر، من أجل الارتقاء بمصلحة الوطن.

«الحوار» شهد العديد من الرؤى والطروحات حول مختلف القضايا كالتعليم والأسرة

وأضافت «باهى»، فى حوارها لـ«الوطن»، أن الحوار الوطنى شهد العديد من الرؤى والطروحات حول مختلف القضايا كالتعليم والأسرة والطلاق والزواج والنظام الانتخابى، لافتة إلى أن الحوار حقق فكرة المساحات المشتركة من أجل صياغة التوصيات المقرر رفعها إلى رئيس الجمهورية، مع الأخذ فى الاعتبار كل آراء المشاركين.. وإلى نص الحوار:

هل كان هناك حرص على التوازن فى مشاركة جميع الأطراف بالحوار الوطنى؟

- بالتأكيد، كان هناك حرص كبير على إدارة الحوار الوطنى بشكل متوازن يتم من خلاله تمثيل جميع أطراف الحوار، فضلاً عن بذل جهد كبير من مجلس الأمناء من أجل إعداد الحوار بشكل جيد حتى نصل إلى مخرجات حقيقية، كذلك تم التوافق على أسماء مقررى اللجان بعد مناقشات ثرية حصلت كل الأطراف خلالها على فرصتها فى النقاش وعرض وجهة نظرها بشكل كامل وتم استعراض السير الذاتية لكل المرشحين إلى أن حدث التوافق فى النهاية.

برأيك ما مكاسب الحوار الوطنى حتى الآن؟

- أهم المكاسب تكمن فى الحالة التى ظهر بها من الزخم والتفاعل بين المشاركين من كل الفئات، فضلاً عن وجود الرأى والرأى الآخر، من أجل الارتقاء بمصلحة الوطن، فضلاً عن أن الحوار شهد وجود العديد من الرؤى والطروحات فى العديد من القضايا، سواء فيما يتعلق بالتعليم أو الأسرة أو الطلاق أو الزواج أو النظام الانتخابى، وهذا من ضمن أهداف الحوار الوطنى.

وحقق الحوار فكرة المساحات المشتركة، من خلال عقد جلسات متخصصة فى الوقت الحالى، لصياغة التوصيات المقرر رفعها إلى رئيس الجمهورية، مع الأخذ فى الاعتبار كل آراء المشاركين.

د. ريهام باهى: كل الطوائف شاركت فى صياغة التوصيات ونسعى لرفعها للرئيس فى سبتمبر

ما موعد رفع توصيات الحوار الوطنى للرئيس السيسى؟

- نعمل على رفع توصيات الحوار الوطنى إلى الرئيس السيسى فى أسرع وقت ممكن، والعمل جارٍ عليها على قدم وساق، ومن الممكن أن يتم الانتهاء منها فى شهر سبتمبر المقبل.

ما أسباب مناقشة بعض القضايا لفترة طويلة فى الحوار الوطنى؟

- نعمل منذ أكثر من سنة على مناقشة القضايا بشكل جيد داخل الحوار الوطنى، والسبب فى ذلك يرجع للعمل على العديد من المشروعات والقضايا المطروحة والمتنوعة من أجل الوصول إلى حل حقيقى لها، ولهذا السبب استغرقنا وقتاً كبيراً فى التحضير والمناقشة، وهذا أمر جيد من أجل العمل على الأهداف المطلوبة بالشكل المطلوب.

هل تحقيق الشمولية فى الحوار الوطنى سيكون عنواناً لنجاحه؟

- بالتأكيد، الشمولية هى معيار النجاح، ونسبة الاستجابة من المواطنين عندما تمت الدعوة كانت الأعلى، وهذا دليل على مشاركة المواطنين للحوار والتعبير عن المشكلات، والأفكار الخاصة بهم، والحوار الوطنى هو حوار من أجل المستقبل، فضلاً عن أن الحوار الوطنى ضم كل طوائف الشعب ولم يقتصر على السلطة أو الأحزاب المؤيدة، وإنما هناك حضور قوى من المعارضة، فضلاً عن حضور لافت للشباب والمرأة والمجتمع المدنى، وهذا لم يحدث من قبل.

برأيك.. كيف يمكن الحفاظ على الهوية الوطنية؟

- من خلال ترسيخ مرجعية الدولة التى هى عبارة عن القيم الأساسية التى يقوم عليها المجتمع، فضلاً عن أن هذه القيم تُشكِّل أساس السلوك، ولا بد من تشجيع النشء على ذلك، كما أن كيان الدولة ليس مادياً فقط كما يعتقد البعض، وإنما القيم مرتبطة بالدولة ككيان فكرى، ويجب الاهتمام بالفكرة المرجعية الأساسية للدولة لأنها البوصلة الأساسية للمجتمع، ويتم استدعاؤها فى أثناء الأزمات وحالات الانقسام السياسى.

تنوع الحضور

تنوع الحضور كان من الأهداف الأساسية فى الحوار الوطنى، لأنه عندما يتم طرح قضية فكل طرف من المشاركين يرى حلها من منظوره، وهذا الأمر يساعدنا على الوصول إلى حل يتناسب مع المشكلة، فضلاً عن إيمانى بفكرة التشارك بشكل عام، ووجود شخصيات لها خلفيات سياسية واقتصادية واجتماعية يمنح الحوار رونقاً خاصاً.