غرق طالب أثناء الاستحمام في ترعة الملاحة بطنطا

لقي طالب في العقد الثاني من العمر مصرعه، غرقا داخل ترعة الملاحة المارة بمنطقة العجيزي التابعة لمدينة طنطا بمحافظة الغربية، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى المشرحة بمستشفى طنطا الجامعي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول طنطا، يفيد بورود بلاغ بغرق طالب في العقد الثاني من العمر، حال نزوله للاستحمام بترعة الملاحة المارة بمنطقة العجيزي.

قوات الإنقاذ النهري تنتشل الجثة

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية وسيارة إسعاف وقوات الإنقاذ النهري إلى محل الواقعة، وتبين غرق طالب يدعى «أحمد محمود أحمد جمعة» ويبلغ من العمر 14 عاما، داخل ترعة الملاحة بمنطقة العجيزي، أثناء الاستحمام مع أصدقائه، ولم يتمكن أحد منهم من إنقاذه، ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار، وتم انتشال الجثة بعد عملية بحث استغرقت نحو 5 ساعات.

التحفظ على الجثة في المشرحة

كما جرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى طنطا الجامعي، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.