موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة طنطا بالغربية

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة طنطا، موضحة أنها في تمام الساعة 5:47 دقيقة، ويسعى المواطنون في الساعات الأولى من صباح أول أيام عيد الفطر المبارك على اصطحاب أسرهم وذويهم إلى ساحات صلاة عيد الفطر.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة طنطا

وأعلنت مديرية الأوقاف بالغربية عن استعدادات موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة طنطا، حيث تفتح المساجد والساحات أبوابها أمام المواطنين عقب الانتهاء من صلاة فجر أول أيام عيد الفطر 2023، وثم الاستعداد لأداء صلاة عيد الفطر والذي يأتي موعده في مدينة طنطا الساعة 5:47 صباحا.

وحرصت مديرية الأوقاف بالغربية على التنسيق مع رؤساء المدن والأحياء والمراكز والوحدات المحلية بالمحافظة على التعاون من أجل تجهيز ساحات صلاة عيد الفطر 2023، من حيث أعمال النظافة ورفع كافة المخلفات والعمل على صيانة أعمدة الإنارة بمحيط ساحات صلاة عيد الفطر.

صلاة عيد الفطر في ساحات صلاة الجمعة

وقال مسؤول في مديرية الأوقاف بالغربية، إن ساحات صلاة عيد الفطر 2023 هي نفسها ساحات ومساجد صلاة الجمعة، إلى جانب عدد من الساحات العامة ثم مراكز الشباب والرياضة، ويتم ليلة العيد تجهيز الساحات بالفرش ومكبرات الصوت وأيضا تعيين 2 من الخطباء أساسي واحتياطي، وهناك تعليمات مشددة بعدم السماح باعتلاء المنابر من قبل أشخاص غير أئمة الأوقاف.