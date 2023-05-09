العثور على جثة شخص مجهول الهوية في ترعة الملاحة بطنطا

عثر أهالي منطقة كوبري شنودة، التابعة لمدينة طنطا بمحافظة الغربية، على جثة شخص مجهول الهوية، طافية على مياه ترعة الملاحة، وتم انتشال الجثة والتحفظ عليها داخل مشرحة مستشفى طنطا الجامعي، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

بلاغ بالعثور على جثة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، وغرفة عمليات الإسعاف بمدينة طنطا، بلاغاً من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شخص طافية داخل ترعة الملاحة، بالقرب من منطقة كوبري شنودة التابعة لقسم شرطة أول طنطا.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وقوات الإنقاذ النهري، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتمكنت من انتشال الجثة، وتبين أنها لشخص مجهول الهوية، وتم التحفظ عليها داخل مشرحة مستشفى طنطا الجامعي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

ندب الطب الشرعي

وجرى إخطار النيابة العامة، وقررت ندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة، وتحريات المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، لمعرفة ما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.