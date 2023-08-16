9 مميزات عن «سمك مبروك الحشائش» في نهر النيل.. «تعالج المجرى بيولوجيًا»

مميزات عدة عن سمك «مبروك الحشائش»، والذي يعيش في مجرى نهر النيل في مصر، والتي أنزلت محافظة قنا بالتعاون مع وزارة الزراعة إدارة الاستزراع السمكي ومديرية الري والموارد المائية في محافظة قنا، مليون سمكة ذريعة من هذا النوع داخل نهر النيل، لتنمية مجرى النيل وزيادة الثروة السمكية فضلا عن العائد البيئي الذي يتحقق من وراءها في حماية النهر.

معلومات عن سمك مبروك الحشائش

وترصد «الوطن» أهم مميزات سمك مبروك الحشائش الذي أنزلت محافظة منه مليون ذريعة في نيل قنا، بحسب إدارة الاستزراع السمكي في مديرية الزراعة بمحافظة قنا، وذلك على النحو التالي:

- تتميز بالمقاومة البيولوجية للحشائش الموجودة بمياه نهر النيل.

- تتغذى على الحشائش الكثيفة في مجرى نهر النيل التي تعيق وصول المياه بشكل طبيعي.

- تساهم في تسهيل حركة المياه في مجرى نهر النيل.

- - تساعد في مقاومة تلوث نهر النيل.

- سريعة النمو حيث خلال 4 أشهر إلى 6 أشهر ويصبح وزن السمكة الواحدة ما بين 12 إلى 15 كيلو.

- - تساعد تعزيز الثروة السمكية في نهر النيل وزيادة الإنتاج بجودة عالية، وتساعد في الاكتفاء الذاتي من هذا النوع.

- تساعد في تنمية المصايد الطبيعية في مصر.

- وتتميز سمك مبروك الحشائش بنسبة عالية من البروتين دون غيرها من الأسماك.

كانت محافظة قنا، أنزلت منذ 3 أشهر مليون ذريعة من سمك البلطي، كما أنزلت هذا الأسبوع مليون أخرى من ذريعة سمك مبروك الحشائش، لأغراض بيئية وزيادة الإنتاج من الثورة السمكية في المجرى الطبيعي الذي يشق مصر.