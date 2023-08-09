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انطلاق حملة تطهير شاطئ نهر النيل «لا للبلاستيك» في قنا «صور»

كتب:

رجب آدم
02:10 م | الأربعاء 09 أغسطس 2023
حملة تطهير نهر النيل

حملة تطهير نهر النيل

شهد الدكتور حازم عمر نائب المحافظ انطلاق فعاليات حملة تطهير شاطئ نهر النيل بمدينة قنا، تحت شعار «لا للبلاستيك» للحد من استهلاك البلاستك أحادي الاستخدام، المقامة بنادي قنا الرياضي بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي والمكتب العربي للبيئة والشباب بالقاهرة وجمعية تنمية البيئة والمجتمع بدندرة. 

وقال نائب محافظ قنا إن الحملة تهدف إلى حماية نهر النيل من التلوث والمخلفات البلاستيكية، وذلك في ظل الاستراتيجية الوطنية للدولة ووزارة البيئة للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والتي تستهدف تخفيض التأثير السلبي نتيجة الإفراط في استهلاك الأكياس البلاستيكية على الصحة والبيئة والاقتصاد والمجتمع. 

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