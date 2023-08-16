في تدوينة.. المتحدثة باسم البيت الأبيض تتقمص شخصية الرئيس الأمريكي بالخطأ

نشرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، عن طريق الخطأ منشورا على صفحتها في منصة «إكس» (تويتر سابقا) حيث كتبته وكأنه تعليق باسم الرئيس الأمريكي، جو بايدن.

وكتبت جان بيير: «الاستثمار في أمريكا يعني الاستثمار في كل أمريكا...عندما ترشحت لمنصب الرئيس، وعدت بأني لن أترك أي جزء من البلاد دون اهتمام».

نفس مفردات بايدن

بحسب موقع «ذي بليز» الأمريكي، تعكس لغة الكتابة نفس المفردات التي استخدمها بايدن خلال خطاب ألقاه يوم أمس الثلاثاء، لكن المنشور في حساب السكرتيرة الصحفية لم يُنسب إلى الرئيس، وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لقطة الشاشة للمنشور.