إصابة نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض بكورونا.. التقت بايدن منذ يومين

أصيبت نائبة المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، كارين جان بيير، بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وقالت «بيير» التي كانت في رحلة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أوروبا، أمس الأحد، إنها أثبتت إصابتها بالفيروس، موضحة في بيان، أنها رأت رئيس الولايات المتحدة آخر مرة خلال اجتماع عن بعد، أمس الأول السبت.

بيير: تلقيت اللقاح المضاد لـ «كورونا»

وأضافت أنها تلقت اللقاح المضاد لـ «كورونا»، وتعاني فقط من أعراض خفيفة، موضحة أنها تمشيا مع بروتوكولات «البيت الأبيض»، ستعود إلى العمل بعد فترة عزل تستمر 5 أيام واختبار سلبي، ولم تذكر نائبة المتحدثة باسم «البيت الأبيض»، متى تم إجراء آخر اختبار سلبي لـ بايدن، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

والأسبوع الماضي، ثبتت إصابة المتحدثة باسم «البيت الأبيض»، جين ساكي بـ«كورونا».

وفي الصين، تطلق شنجهاي، اليوم الاثنين، جولة جديدة من اختبارات الحمض النووي في كل أرجاء المدينة ابتداء من الساعة الخامسة بـ التوقيت المحلي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

كوريا الجنوبية تسجل 187213 حالة إصابة بـ «كورونا»

وفي كوريا الجنوبية، سجلت السلطات الصحية، 187213 حالة إصابة بـ «كورونا» منها 25 حالة قادمة من الخارج، ليرتفع إجمالي الإصابات بـ الفيروس في البلاد إلى 12003054 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

كما سجلت «الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض»، 287 حالة وفاة بـ الفيروس، فيما قال وزير الصحة الكوري الجنوبي، «كون دوك-شول»، إن موجة الفيروس وصلت إلى ذروتها الأسبوع الماضي، وتحولت إلى اتجاه هبوطي بعد 11 أسبوعا من تسجيل ارتفاع كبير في الإصابات.

وأضاف «شول»، في اجتماع، أن سلالة «أوميكرون الشبح» أصبح السائد حيث ارتفع الإصابات إلى 56.3%.

وتلقى 32.63 مليون شخص من مجمل سكان كوريا الجنوبية «63.6%»، جرعات لقاح كورونا المعززة، فيما بلغ عدد من أكملوا التطعيم ضد الفيروس 44.47 مليونا «86.7%».