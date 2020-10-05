عاجل.. إصابة المتحدثة باسم البيت الأبيض بفيروس كورونا

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي مكيناني، اليوم الإثنين، إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت مكيناني، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" نقلتها قناة "سي إن إن" الأمريكية، إنها لا تعاني من أي أعراض، مضيفة أنها ستبدأ في الخضوع لحجر صحي.

وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب، أعلن عن إصابته بفيروس كورونا المستجد في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة الماضية، ونقل من البيت الأبيض إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري قرب واشنطن.

وحث الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، الأمريكيين في تغريدة جديدة بصفحته على موقع "تويتر" على التصويت في الانتخابات الرئاسية، قائلًا "الأسواق مرتفعة وجيشنا في أقوى حالاته.. صوتوا في الانتخابات"، وفقًا لما ذكرته قناة "العربية".

ومن المزمع عقد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، فى الثالث من نوفمبر المقبل.

وأكّد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أنَّ الرئيس دونالد ترامب معنوياته عظيمة وفي مزاج رائع، وأنَّهم على استعداد تام لجميع الاحتمالات بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقال بومبيو، في تصريحات قبيل جولته إلى اليابان - نقلتها قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الاثنين - "لقد أتيحت لي الفرصة للتحدث مع الرئيس ترامب بشيء من التفصيل، وأعتقد أنَّه تحدث مع فريق الأمن القومي بأكمله، نحن على استعداد تام لجميع الاحتمالات التي قد تحدث".

وتابع: "نحن تأكّدنا من أن ترامب كان على أتمّ الاستعداد للإسراع في كل الأشياء التي تحدث حول العالم، وحصلت على القليل من الإرشادات بشأن جولتي لليابان، وأتطلع إلى تنفيذها".

واستكمل: "كانت معنوياته عظيمة، وكان في مزاج رائع، لقد كان مباشرًا وصريحًا معي كما هو دائمًا، وكانت محادثة رائعة".