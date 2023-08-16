«النقل» تكشف تفاصيل خطة التوسع في المواني الجافة: زيادة الطاقة والكفاءة

كشفت وزارة النقل، عن خطتها للتوسع في تطوير الموانئ المصرية، في إطار توجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مركزاً للتجارة العالمية واللوجستيات وزيادة حصة مصر من تجارة الترانزيت، موضحة أنه جار إنشاء الميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية في العاشر من رمضان على مساحة 250 فدانًا، وتمّ التخطيط للبدء في إنشاء موانئ جافة في برج العرب وكوم أبو راضي والسادات والسلوم، وهي من الموانئ المهمة للاقتصاد القومي.

إنشاء 15 ميناء جافًا ومنطقة لوجيستية

وأشارت وزارة النقل، في تقرير لها، إلى تمّ التخطيط لإنشاء 15 ميناءً جافًا ومنطقة لوجيستية على مستوى الجمهورية تستوعب 6 ملايين حاوية مكافئة سنوياً، وتم التخطيط لتطوير البنية الأساسية للموانئ البحرية من خلال إنشاء 65 كم أرصفة جديدة بأعماق تتراوح من 15 إلى 18 مترًا ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية إلى 100 كيلومتر، بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بأطوال تزيد على 15 كيلومتر وخلق ساحات تخزين داخل الموانئ لتشجيع تجارة الترانزيت.

خبيرة: مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الموانئ البرية والجافة

وفي سياق متصل، أكّدت الدكتورة هبة الجزار، رئيسة قسم إدارة اللوجيستيات بالأكاديمية البحرية، أنَّ مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية، وتعتبر هذه البنية التحتية جزءًا هامًا من استراتيجية التنمية الاقتصادية للبلاد، وتهدف جهود مصر في هذا المجال إلى تعزيز التجارة وتسهيل حركة البضائع وتعزيز الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، بعض الجوانب التي تشير إلى اهتمام مصر بالموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية.

وأضافت هبة الجزار لـ«الوطن»، أنَّ الدولة تسعى إلى تحسين وتوسيع الموانئ البرية والجافة لزيادة طاقتها وكفاءتها، فتم الانتهاء من مشروع تطوير ميناء الإسكندرية وميناء دمياط، وتسعى الحكومة المصرية لتحقيق تحسينات مماثلة في الموانئ الأخرى بالبلاد، كما تعمل على تبسيط الإجراءات اللوجستية والجمركية لتسهيل حركة البضائع وتقليل التكاليف والتأخيرات وتمّ تطبيق نظام الإدارة اللوجستية المتكاملة في الموانئ البرية والجافة لتحسين كفاءة العمليات.