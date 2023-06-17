الموانئ البحرية والجافة.. تطوير القدرات اللوجستية لمصر.. (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «تطوير الموانئ البحرية والجافة.. تطوير القدرات اللوجستية للدولة المصرية».

تطوير الموانئ البحرية التجارية على شاطئ البحرين الأحمر والمتوسط في خطة شاملة

وجاء في التقرير أن تطوير الموانئ البحرية والبرية الجافة والمناطق اللوجستية ضرورة لإعادة القوة لعصب العمل اللوجستي في مصر، لتحقيق التكامل بين الموانئ المصرية وربطها بمناطق الاستثمار وتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وتم تطوير الموانئ البحرية التجارية على شاطئ البحرين الأحمر والمتوسط في خطة شاملة وضعتها الدولة لتطوير تلك المنظومة التي يعبر من خلالها 90% من تجارة مصر مع العالم.

تنفيذ 80 مشروعا بإجمالي تكلفة 129 مليار جنيه

كما تم تنفيذ 80 مشروعا بإجمالي تكلفة 129 مليار جنيه بأيدي 50 ألف عامل وبمشاركة 100 شركة قطاع خاص، وشمل تطوير الموانئ المصرية إنشاء أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 35 كيلومترا وبأعماق تتراوح ما بين 15 إلى 18 مترا ليصبح إجمالي أطوال أرصفة الموانئ المصرية 73 كيلومترا.