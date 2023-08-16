«القاهرة الإخبارية»: بريطانيا تكشف عن سعي روسيا للاكتفاء الذاتي من الطائرات المسيرة

ذكر الجيش البريطاني، اليوم الأربعاء، أنّ روسيا تسعى على الأرجح لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطائرات المسيرة الانتحارية في الأشهر المقبلة.

وأوضحت وزارة الدفاع البريطانية، في تحديثها اليومي لمعلومات المخابرات على منصة إكس «تويتر سابقًا»، أنّه من شبه المؤكد أنّ روسيا بدأت نشر طائرات مسيرة انتحارية محلية الصنع تستند في إنتاجها إلى تصميمات طائرات شاهد الإيرانية المسيرة، حسب ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، نقلًا عن وكالة «رويترز».

وأضافت: «من شأن التصنيع المحلي أن يسمح لروسيا على الأرجح بوجود إمدادات يمكن الاعتماد عليها أكثر من الطائرات المسيرة الانتحارية»، موضحة أنّ أداء تلك الأسلحة يتسم بالتباين، وأنّ أوكرانيا أثبتت كفاءتها في تحييد أغلبية الطائرات المسيرة الموجهة نحوها.