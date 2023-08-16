روسيا تدمر 3 طائرات بدون طيار أوكرانية فوق منطقة كالوجا

دمر الدفاع الروسية ثلاث مسيرات أوكرانية فوق منطقة كالوجا، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل.

وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أعلن في مطلع فبراير الماضي، إحباط هجوم إرهابي في منطقة كالوجا الروسية، حيث خطط عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي لتفجير خزانات وقود ومواد تشحيم في معمل كيماويات، بحسب ما أوردته وكالة «سبوتنيك» الروسية.

روسيا تحبط هجوما إرهابيا في أكتوبر الماضي

وفي أكتوبر الماضي أعلنت هيئة الأمن الفيدرالي الروسي أن قواتها تمكنت من إحباط هجوم إرهابي خططت له خلية تابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي، واستهدف تفجير محطة للحافلات في جنوب روسيا.