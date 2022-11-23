بريطانيا: روسيا لم تنفذ أي هجمات بطائرات مسيرة على أوكرانيا منذ 7 أيام

كشفت المخابرات البريطانية، أنّ روسيا لم تنفذ أي هجمات بطائرات مسيرة على أوكرانيا، منذ 17 نوفمبر الجاري، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

هجوم على شبه جزيرة القرم

في وقت سابق، أكدت السلطات المعينة من موسكو في القرم الأوكرانية، أن شبه الجزيرة استهدفت بهجوم بواسطة طائرة مسيّرة، تسبب في انفجارات أدت إلى مقتل 3 أشخاص في منطقة بيلجورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا، بحسب حاكم هذه المنطقة التي تتعرض بشكل متكرر للقصف، حيث يتم فيها بناء خطوط دفاعية.

وتعرّضت شبه جزيرة القرم الخاضعة للسيطرة الروسية في أوكرانيا لهجوم بمسيّرة الثلاثاء، فيما كانت القوات الروسية هناك في حالة تأهب، وفق ما أعلنته السلطات المعينة من موسكو.