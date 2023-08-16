مستشار شيخ الأزهر: مسابقة «مواهب وقدرات» تدعم الطلاب الوافدين الموهوبين

قالت الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، ورئيس معرض «إبداع وتميز»، إنّ مسابقة مواهب وقدرات للموسم الثالث، التي ينظمها الأزهر بالتعاون مع وزارة الثقافة، تحت شعار «إبداع وتميز»، انطلقت فعاليتها أمس بتكريم العديد من الطلاب المبدعين في مختلف المجالات.

المعرض يضم لوحات فنية متميزة ومشغولات

وأضافت مستشار شيخ الازهر لشؤون الوافدين ورئيس معرض «إبداع وتميز»، أنّ المعرض يضم لوحات فنية متميزة، ومشغولات للطلاب الفائزين والمتقدمين في مسابقة الخط العربي بأنواعه والرسم والزخرفة والأشكال الفنية، إذ إنّ المعرض يأتي نتاج لمسابقة عالمية كبرى لتنمية مواهب طلاب الأزهر، الذين يتشكلون من 137 دولة حول العالم ترسل طلابها للدراسة بالأزهر كما أن الأزهر ينظم العديد من الملتقيات الطلابية بهدف نقل الثقافات المختلفة بين الطلاب ولتحقيق الانصهار والتعايش بينهم.

مسابقة المعرض تتم بين 16 مجالا متنوعا

وتابعت مستشار شيخ الازهر لشئون الوافدين ورئيس معرض «إبداع وتميز»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الورد»، المذاع على قناة «Ten» الفضائية، أن مسابقة المعرض تتم بين 16 مجال متنوع بين الخط العربي وإتقان اللغات المختلفة وإلقاء الشعر والخطابة وكتابة القصة، والعديد من المجالات الفنية والإبداعية.

واستكملت مستشار شيخ الازهر لشؤون الوافدين ورئيس معرض «إبداع وتميز» أن اهتمام الأزهر بالفنون وتنمية مواهب الطلاب أكبر دليل على انفتاح الأزهر ووسطيته، وهذا سر بقائه لأكثر من ألف عام، وأن الاهتمام بمواهب وقدرات الطلاب يدفعهم إلى التميز ويغرس في نفوسهم قيمًا جديدة مثل التنافس والتعاون مع بعضهم.