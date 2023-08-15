بدء احتفالية تكريم الفائزين في مسابقة «مواهب وقدرات» تحت رعاية شيخ الأزهر

انطلقت فعاليات احتفالية تكريم الفائزين في مسابقة «مواهب وقدرات»، قبل قليل، والتي ينظمها «مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين بالأزهر الشريف»، اليوم الثلاثاء، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وبحضور الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وعدد من المحافظين والفنانين والمثقفين وقيادات الأزهر الشريف.

مسابقة «مواهب وقدرات»

وتشهد الاحتفالية تكريم الفائزين في الموسم الثالث من مسابقة «مواهب وقدرات»، بمركز الأزهر الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، تحت شعار «إبداع وتميز»، حيث تهدف إلى دعم الطلاب الوافدين الموهوبين، وإطلاق طاقاتهم الإبداعية، وتحفيزهم على الابتكار والتميز في المجالات العلمية والفنية المختلفة، ونشر ثقافة الإبداع والابتكار، وتنمية المواهب لدى أبناء الأزهر الشريف، والوصول بهم إلى مستوى عالٍ من الابتكار والإبداع، ومنع استقطابهم من جهات أخرى.

من ناحية أخر، انطلق الموسم الثاني من ملتقى الأزهر الدولي للكاريكاتير والبورتريه تحت شعار «تمكين المرأة»، في الفترة من 11/8/2023 م إلى 10/9/2023م، برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وذلك انطلاقًا من رسالة الأزهر ونهجه في نشر الفن الهادف الذي يخدم الثقافة الإسلامية والفكر الوسطي المعتدل، والوقوف على المواهب الحقيقية واستثمارها.