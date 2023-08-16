تداول 7 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

شهدت مواني البحر الأحمر، اليوم، حركة نشطة في تداول البضائع العامة والمتنوعة، وانتظام حركة وصول ومغادرة السفن بمختلف المواني التابعة لها، وبلغ حجم التداول، 7 آلاف طن وصولا ومغادرة.

تداول 7000 طن بضائع عامة ومتنوعة

وأعلن المركز الإعلامي للهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 10، وتم تداول 7000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 446 شاحنة و 187 سيارة

وذكر بيان هيئة مواني البحر الأحمر، أن حركة الواردات 3500 طن بضائع، 276 شاحنة و118 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 3500 طن بضائع، 170 شاحنة و69 سيارة.

وأشار البيان، إلى أن ميناء سفاجا يستعد اليوم، لاستقبال العبارة أمل ومغادرة السفينة الحرية، بينما استقبل بالأمس، السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية، وغادرت العبارة أمل.

وصول وسفر 1285 راكبا

ويشهد ميناء نويبع، تداول 1550 طن بضائع و145 شاحنة من خلال رحلات مكوكية وصول وسفر للسفينتين ايلة و سينا، فيما سجلت مواني الهيئة، وصول وسفر 1285 راكبا.