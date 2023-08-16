أسعار المانجو في سوق العبور اليوم الأربعاء 16-8-2023.. «الصديقة» بـ15 جنيها

شهدت أسعار المانجو اليوم الأربعاء 16-8-2023، في مصر بسوق العبور استقرارًا ملحوظًا، إذ تحظى منتجات مصر الزراعية وخاصة المانجو بإقبال كبير سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي نظراً لجودتها الكبيرة.

أسعار المانجو اليوم في مصر

واستقرت أسعار المانجو اليوم الأربعاء 16-8-2023، في مصر بسوق العبور استقرار ملحوظا، حيث تتوفر جميع الأصناف من الخضار والفاكهة بكميات كبيرة دون وجود أي نقص ويختلف السعر من صنف لآخر.

أسعار المانجو اليوم في سوق العبور

شهد أسعار المانجو اليوم في سوق العبور استقراراً، إذ يتراوح سعر كيلو المانجو السكري ما بين 15 إلى 23 جنيهًا، ويتراوح سعر كيلو المانجو العويس ما بين 27 إلى 45 جنيهًا، ويتراوح سعر كيلو المانجو الزبدية ما بين 15 إلى 21 جنيهًا، ويتراوح سعر كيلو المانجو الهندي ما بين 17 إلى 27 جنيهًا، ويتراوح سعر كيلو المانجو التيمور ما بين 17 إلى 27 جنيهًا، ويتراوح سعر كيلو مانجو فونس ما بين 17 إلى 27 جنيه، ويتراوح سعر كيلو المانجو الفص ما بين 30 إلى 60 جنيه، ويتراوح سعر كيلو المانجو البلدي ما بين 9 إلى 15 جنيهًا، ويتراوح سعر كيلو مانجو بيض العجل ما بين 14 إلى 20 جنيهًا.

أسعار المانجو اليوم

ويتراوح سعر كيلو المانجو الصديقة ما بين 15 إلى 25 جنيهًا، ويتراوح سعر كيلو المانجو دبشة ما بين 15 إلى 21 جنيهًا، ويتراوح سعر كيلو المانجو جولك ما بين 15 إلى 21 جنيهًا، ويتراوح سعر كيلو المانجو سنارة ما بين 14 إلى 20 جنيهًا، ويتراوح سعر كيلو المانجو تومي ما بين 12 إلى 20 جنيهًا.