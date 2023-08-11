أسعار المانجو في سوق العبور اليوم.. «البلدي» بـ9 جنيهات

يهتم العديد من الأشخاص، بمعرفة أسعار المانجو في فصل الصيف، كونها الفاكهة الأكثر انتشارا خلال الأجواء الحارة، وترغب ربات المنازل في معرفة أسعارها سواء لتناولها أو تخزينها، وهو ما يوفره سوق العبور، الذي يعد من أشهر أسواق الجملة في مصر.

وتختلف أسعار المانجو في سوق العبور، وفق جودتها ونوعها، حيث يتوافر في السوق المصرية نحو 17 نوعًا من المانجو.

أسعار المانجو في سوق العبور

ونوضح في التقرير التالي، أسعار المانجو في سوق العبور اليوم، وفقًا للأسعار المعلنة عبر الموقع الإلكتروني للسوق.

مانجو هندي من 15 إلى 27 جنيهًا.

مانجو عويس من 25 إلى 35 جنيهًا.

مانجو تيمور من 15 إلى 27 جنيهًا.

مانجو زبدية من 16 إلى 20 جنيهًا.

مانجو بلدي من 9 إلى 13 جنيهًا.

مانجو فونس من 15 إلى 30 جنيهًا.

مانجو فص من 30 إلى 60 جنيهًا.

مانجو دبشة من 14 إلى 20 جنيهًا.

مانجو صديقة من 16 إلى 18 جنيهًا.

مانجو جولك من 15 إلى 23 جنيهًا.

سعر المانجو السكري

مانجو سكري من 15 إلى 21 جنيهًا.

مانجو بيض العجل من 14 إلى 20 جنيهًا.

مانجو سنارة من 14 إلى 20 جنيهًا.

مانجو فجر كلان من 12 إلى 20 جنيهًا.

مانجو تومي من 12 إلى 20 جنيهًا.

مانجو كيت من 12 إلى 20 جنيهًا.

مانجو كِنت من 12 إلى 20 جنيهًا.