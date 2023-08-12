أسعار المانجو اليوم السبت في سوق العبور.. «اعرف كيلو العويس بكام»

ينتظر الكثير من محبي الفاكهة فصل الصيف حتى يتمكنوا من شراء المانجو وتناولها، كما يحرص الكثير منهم على تخزينها حتى يتم استخدامها في إعداد العصائر بعد انتهاء الموسم الخاص بها.

ويعد سوق العبور من أكثر الأماكن التي يحرص العديد من المواطنين على شراء الخضروات والفاكهة منه، نظرا لانخفاض أسعاره عن الأماكن الأخرى، فضلا عن جودة منتجاته، ونوضح من خلال هذا التقرير أسعار المانجو في سوق العبور اليوم السبت الموافق 12 أغسطس الجاري، والتي جاءت كالتالي:

أسعار المانجو في سوق العبور

- جاء سعر كيلو المانجو السكري اليوم ليتراوح بين 15 و21 جنيهًا.

- فيما وصل سعر الكيلو من المانجو العويس إلى قيمة تتراوح بين 25 إلى 35 جنيهًا.

- ووصل سعر الكيلو من مانجو سنارة إلى سعر يتراوح بين 14 إلى 20 جنيهًا.

- وبالنسبة للمانجو الهندي يتراوح سعر الكيلو منها بين 15 إلى 27 جنيهًا.

- كما جاء سعر الكيلو من مانجو تيمور ليتراوح بين 15 إلى 27 جنيهًا.

- ووصل سعر كيلو مانجو زبدية قيمة تتراوح بين 16 إلى 20 جنيهًا.

- أما بالنسبة للمانجو البلدي فيتراوح سعر الكيلو بين 9 إلى 13 جنيهًا.

- كما بلغ سعر الكيلو من مانجو فونس سعر يتراوح بين 15 إلى 30 جنيهًا.

- ووصل سعر الكيلو من مانجو فص إلى قيمة تتراوح بين 30 إلى 60 جنيهًا.

- فيما وصل سعر المانجو الدبشة إلى سعر يتراوح بين 14 إلى 20 جنيهًا.

- وجاء سعر مانجو صديقة ليتراوح بين 16 إلى 18 جنيهًا.

- أما بالنسبة لمانجو جولك فيتراوح الكيلو بين 15 إلى 23 جنيهًا.