عضو «التطوير العقاري»: تفعيل مهلة 9 أشهر لاستكمال مشروعات الإسكان القومي طوق نجاة للشركات

قالت عبير عصام، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إن تفعيل القرارات الوزارية الخاصة بإعطاء مهلة مجانية لمشروعات الإسكان القومي، تأتي في توقيت مهم للغاية، وتمثل طوق النجاة لشركات التطوير العقاري، التي تمر بفترة صعبة في السوق المحلية نتيجة الأزمات الاقتصادية المتلاحقة.

وأضافت عبير عصام، أن تفعيل مهلة الـ9 أشهر لاستكمال مشروعات الإسكان القومي، تدعم بشكل كبير استمرارية الشركات العقارية في المنافسة والبقاء بالسوق، كما تعد ضمانة لحقوق العملاء دون أعباء على المطورين والعملاء على حد سواء.

غرفة التطوير العقاري الداعم الأول لحل مشكلات الشركات

وأشارت إلى جهود غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية الداعم الأول في حل المشكلات القديمة التي عانت منها الشركات العقارية لسنوات، والوصول بها لحلول واقعية، ومنها تفعيل هذا القرار الوزاري، الذي كان معلق البت فيه منذ أكثر من 8 سنوات.

تيسيرات طالبت بها الغرفة

وقالت إن كل التيسيرات التي طالبت بها الغرفة، هدفها دعم الاستثمار في المقام الأول، من خلال تقديم حوافز تشجيعية للمستثمرين وإزالة العقبات، والقضاء على كل الإشكاليات التي يعاني منها مجتمع رجال الأعمال بصفة عامة، والسوق العقارية بصفة خاصة، لتعزيز قدرة القطاع الخاص والاقتصاد على مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، في إطار الهدف القومي للرئيس عبدالفتاح السيسي والدولة المصرية لتشجيع الاستثمار.

وكشفت عن حصولها على مهلة مجانية مختلفة بين 3 و9 أشهر حسب نسبة الإنجاز في مشروعاتها على أرض الواقع لعدد 3 مشروعات للإسكان القومي للشركة بمنطقة حدائق أكتوبر، تنتهي بعد 9 أشهر من الآن.