ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في الهند لـ125 قتيلا

ارتفعت حصيلة القتلى جراء الفيضانات العارمة والانهيارات الأرضية الناجمة عن هطول الأمطار بغزارة على مناطق متفرقة من الهند إلى 125 شخصا على الأقل .

وذكرت قناة «إن دي تي في» الهندية، اليوم الأربعاء، أن 60 شخصا لقوا مصرعهم في ولاية هيماشال براديش، مشيرة إلى أن مياه الأمطار الغزيرة تسببت في تقطع السبل بآلاف الأشخاص بعد تعطل الطرق، بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي عن العديد من المناطق.

فيضانات وانهيارات أرضية في الهند

وقال مسؤولون في ولاية أوتارانتشال المجاروة إن 65 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم جراء الفيضانات والحوادث المتعلقة بمياه الأمطار الغزيرة، وأصيب 41 أخرون بينما لا يزال 21 شخصا في عداد المفقودين منذ 15 يونيو الماضي.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إن الكوارث الطبيعية الأخيرة تسببت في مشكلات لا يمكن تصورها للعائلات في جميع أنحاء البلاد، لذا أود أن أعبر عن تعاطفي تجاههم جميعا، وأؤكد لهم أن حكومات الولايات والحكومة المركزية ستعملان معا.