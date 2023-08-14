«القاهرة الإخبارية»: 24 قتيلا على الأقل بسبب فيضانات غزيرة في الهند

أعلنت قناة «القاهرة الإخبارية»، مصرع 24 شخصًا على الأقل في الهند، 9 منهم في انهيار معبد، وبات عشرات آخرون في عداد المفقودين بعد هطول أمطار غزيرة، أدت إلى فيضانات وانهيارات أرضية، وفق ما أعلنته السُلطات، الاثنين.

الأمطار الموسمية ازدادت قوة

وتسبب هطول الأمطار الغزيرة على مدى أيام في تدمير جسور ومبانٍ وجرف مركبات في ولايتي أوتاراخند وهيماشال براديش، اللتين تقعان في شمال البلاد، حسب وكالات.

خلال فصل الأمطار الموسمية، تتكرر الفيضانات والانهيارات الأرضية، وتسبب أضرارًا كبيرة، ويقول العلماء إنّ الأمطار الموسمية ازدادت قوة وصارت أكثر تكرارًا بسبب تغير المناخ.

قال سوخفيندر سينج سوكو، رئيس وزراء ولاية هيماشال براديش الأكثر تضررًا، إنّ 16 شخصًا توفوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 9 منهم في انهيار معبد هندوسي في شيملا، عاصمة الولاية.

وفاة 8 أشخاص علي الأقل

وأضاف في بيان أنّ سُلطات الولاية «تعمل جاهدة لإزالة الأنقاض من أجل إنقاذ الأشخاص الذين قد يكونون عالقين تحتها»، وناشد السكان البقاء في منازلهم وتجنب الاقتراب من الأنهر، وأضاف أن المدارس في الولاية قد تم إغلاقها.

في ولاية أوتاراخند المجاورة، حاولت فِرَق الإنقاذ إخراج أشخاص من بين الأنقاض؛ جرّاء انهيارات أرضية ناتجة عن أمطار غزيرة، وتوفي على الأقل ثمانية أشخاص منذ الجمعة في تلك الولاية وفقًا للسُلطات.

تُمثل الأمطار الموسمية نحو 80% من الأمطار التي تهطل سنويًا في جنوب آسيا، وهي ضرورية لتغذية مجاري الأنهار والمياه الجوفية وللزراعة.