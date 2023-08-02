زلزال بقوة 5 درجات يضرب الهند

تعرضت الهند صباح اليوم الأربعاء، لهزة أرضية بقوة 5.2 على مقياس ريختر، بسواحل جزر أندمان ونيكوبار جنوبي شرق الهند، بحسب البيان الصادر عن المركز الوطني لعلم الزلازل في الهند. مقياس ريختر.

وأضاف البيان أن الزلزال وقع على بعد 123 كيلو مترا من بارك وجزر أندمان ونيكوبار الهند وعلى بعد 257 كيلومترا من منطقة كامبل باي، وعلى عمق 10 كيلومترات في تمام الساعة 3:10 صباح اليوم بتوقيت الهند.

ولم يتردد أي أنباء عن وقوع أضرار بشرية أو مادية جراء الزلزال.

الهند تتعرض لزلازلين

وفي يوم 28 يوليو الماضي تعرضت جزر أندمان ونيكوبار جنوب شرقي الهند لزلزال وصلت قوته لـ5.9 على بعد 151 كيلو متر من بورت بلير وجزر أندمان ونيكوبار درجات على مقياس ريختير، في تمام الساعة 10:23 مساءً.

أما الزلزال الثاني فكان بقوة 4.6 على مقياس ريختر على بعد 110 كيلو متر من منطقة Nyingchi بزيزانج بالصين.

ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر، سواحل جزر أندمان ونيكوبار جنوب شرقي الهند.