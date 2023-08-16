وزير الدفاع يكرّم أبطال القوات المسلحة المحققين لإنجازات رياضية

شهد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، مراسم تكريم لاعبي ولاعبات المؤسسات العسكرية الرياضية المشاركين في مختلف البطولات الدولية والعالمية خلال الموسم الرياضي 2022-2023 وأوائل الدوري الرياضي للقوات المسلحة للعام التدريبي 2022-2023، وأبطال بعثة الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية المشاركة بدورة الألعاب العالمية «فيتشي 2023»، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من قادة القوات المسلحة وعدد من رؤساء الاتحادات الرياضية والنقاد الرياضيين والإعلاميين.

بدأت مراسم الاحتفال، بعرض فيلم تسجيلي من إعداد إدارة الشؤون المعنوية عن جهاز الرياضة للقوات المسلحة، تناول الإنجازات التي حققها أبطاله على مر الأجيال ومساهمتهم في الارتقاء بالمنظومة الرياضية.

وألقى اللواء أركان حرب حسام خضر، رئيس جهاز الرياضة للقوات المسلحة، كلمة وجّه خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة، على الدعم المتواصل الذى تقدمه للارتقاء بالمنظومة الرياضية للدولة والاهتمام ببناء قاعدة من الأبطال الرياضيين، مشيرا إلى أنّ جهاز الرياضة بجانب مهمته الرئيسية وهي الاهتمام بالكفاءة البدنية لرجال ومقاتلي القوات المسلحة، يعمل على إعداد واكتشاف المزيد من الأبطال الرياضيين في الألعاب الفردية وفق خطط مدروسة متوسطة وبعيدة المدى، من أجل تحقيق إنجازات مشرفة ورفع علم مصر في المحافل الدولية والعالمية، خاصة بدورة الألعاب الأولمبية القادمة «باريس 2024».

وكرّم القائد العام للقوات المسلحة، لاعبي ولاعبات جهاز الرياضة للقوات المسلحة المشاركين في مختلف البطولات الدولية والعالمية، والحاصلين على مراكز متقدمة في البطولات المختلفة، وعدد من قدامى الأبطال الأولمبيين التابعين للمؤسسات العسكرية الرياضية، والحاصلين على مراكز متقدمة في الفروسية، والحاصلين على مراكز متقدمة من الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية.

ونقل الفريق أول محـمد زكي، تحية وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للأبطال الرياضيين والأجهزة الفنية والإدارية، مشيدا بما حققوه من إنجازات رياضية عالمية وإفريقية وعربية، أكدت قدرة المصريين على تخطي الصعاب وتحقيق الإنجازات، مشيرا إلى أنّ الرياضة هي الطريق الصحيح لبناء القوة وتهذيب الخلق والترويح عن النفس، مؤكدا أنّ ما حققه الأبطال الرياضيين هو موضع اعتزاز للقوات المسلحة وحثهم على بذل أقصى جهد من أجل تحقيق المزيد من البطولات.