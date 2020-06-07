"العلاقات الأسرية في زمن كورونا".. محاضرة أون لاين بلغة الإشارة

استثمارا لأوقات فراغ الأطفال والنشء، وضمن مبادرة "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك"، يعرض قطاع صندوق التنمية الثقافية في الثانية عشر ظهر الثلاثاء المقبل 9 يونيو، على قناته على يوتيوب ضمن سلسلة ندوات التوعية الإسبوعية محاضرة جديدة بعنوان: "العلاقات الأسرية في زمن كورونا"، حيث تناقش السلوكيات والآداب الواجب إتباعها أثناء فترة التباعد الاجتماعي، تقدمها خبيرة التنمية البشرية هدى الأنشاصي ومصحوبا بشرح بلغة الإشارة.

يأتي ذلك ضمن عرض الصندوق لمجموعة متنوعة من الندوات والورش الفنية أونلاين لتدريب الأطفال على الأشغال اليدوية.