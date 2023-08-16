وزير الزراعة يستعرض منظومة الأمن الغذائي في مصر خلال لقاء نظيره الصيني

التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع تانج رينجيان وزير الزراعة والشئون الريفية الصيني، في أول زيارة رسمية لوزير زراعة صيني منذ فترة على رأس وفد رفيع المستوي وذلك لبحث وتعزيز أطر التعاون الزراعي بين الجانبين وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

في بداية اللقاء، رحب «القصير» بنظيره الصيني ثم استعرض النهضة التي شهدتها الزراعة المصرية خلال التسع سنوات الماضية والتي مكّنت مصر من تحقيق تقدم ملحوظ في منظومة الأمن الغذائي، وتمّ عرض فيلم تسجيلي مختصر حول تلك الإنجازات.

التوقيع عل خطة العمل ذات الثلاث أعوام للتعاون والصين في الأنشطة الزراعية

وأكّد «القصير» قوة ومتانة العلاقات المصرية الصينية القائمة على الاحترام المتبادل والتي يرجع تاريخها الي فترة الخمسينات، قائلًا إنَّ هناك تطابق في الرؤي السياسية حول القضايا الدولية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وشي جين بينج الرئيس الصيني.

وأضاف أنَّه في إطار اهتمام القيادة السياسية والحكومة المصرية بدعم تطوير اليات التعاون مع الجانب الصيني، فقد تمّ إنشاء وحدة الصين برئاسة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين والهيئات وممثلي الجهات ذات الصلة.

دور الجانب الصيني في دعم منظومة الأمن الغذائي العالمي

أشار القصير إلى دور الجانب الصيني في دعم منظومة الأمن الغذائي العالمي وخاصة بدول القارة الافريقية والمنطقة العربية في إطار ما يشهده العالم من تحديات والتي من بينها الأزمة الروسية الأوكرانية والذي آثرت على منظومة الامن الغذائي وارتفاع أسعار السلع ومشكلة التغيرات المناخية التي أثرت على إنتاجيات المحاصيل الزراعية.

كما لفت إلى التنسيق المستمر بين فريق عمل الوزارة والسفارة الصينية بالقاهرة لزيادة التبادل التجاري الزراعي وفتح السوق الصينية امام المنتجات الزراعية المصرية، إذ أنه من المتوقع ان يتم توقيع مذكرة تفاهم تتضمن موافقة الجانب الصيني علي دخول المانجو المصري للسوق الصينية في سبتمبر المقبل 2023، كمًا نقل تحيات رئيس مجلس الوزراء للوزير الصيني، وثمن دور الصين في استمرار الدعم لضم مصر إلى مجموعة البريكس والتي تعتبر من أكبر التجمعات الاقتصادية الدولية.

كمًا أشاد القصير باهتمام الجانب الصيني بدعم قطاع الزراعة في مصر وتقديم المنح الدراسية والتدريبية وموافقة الجانب الصيني على انشاء مركز تدريبي لمكافحة التصحر والاستعداد لصياغة مذكرة تفاهم لإنشاء مركزًا متميزًا لزراعة الأرز الهجين داخل مركز البحوث الزراعية للمساهمة في استنباط أصناف من الأرز الهجين المتحمل للجفاف والملوحة لمجابهة مشكلة التغيرات المناخية والشح المائي.

إجراءات استباقية للتغلب على المشاكل والتحديات العالمية

وأكّد أن مصر اتخذت عددًا من الإجراءات الاستباقية للتغلب على المشاكل والتحديات العالمية والتي من بينها مشروعات التوسع الافقي واستصلاح الأراضي ومشروعات التوسع الرأسي لزيادة الإنتاجية وتقليل الفجوة الغذائية في عدد من المحاصيل الاستراتيجية واهتمام القيادة السياسية في مصر بإقامة المشروعات التنموية العملاقة مثل مشروعات إعادة تحلية المياه ومشروع تبطين الترع ومشروعات الاستزراع السمكي والإنتاج الحيواني والداجني لتعزيز القدرة الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي وزيادة فرص الاستثمار في القطاع الزراعي وتبني التكنولوجيا الحديثة في الزراعة، وكذلك استنباط أصناف من التقاوي والبذور موفرة للمياه.

وشدد على أنَّ مصر تواجه مشكلة الفقر المائي لذا فالدولة المصرية أقامت عدد من المشروعات الهامة في هذا المجال من خلال إعادة استخدام المياه وانشاء محطات عملاقة لمعالجة وتحلية المياه كلفتها المليارات من الجنيهات لتحقيق الأمن الغذائي كمًا أشار القصير إلى قيام الحكومة المصرية بتقديم الدعم للجانب الصيني، وذلك من خلال إعادة اختيار شو دينيو المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة الفاو لفترة ثانيةً تقديرًا لجهوده الحثيثة في دعم منظومة الآمن الغذائي العالمي خاصة في دول العالم النامي.

واستعرض القصير أيضًا جهود الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار داعيا الجانب الصيني إلى الاستثمار الزراعي في مصر بما يناسب إمكانيات البلدين الكبيرين ويرتقى إلى العلاقات الاستراتيجية بينهما، خاصة أن السوق المصرية تستوعب الكثير بالإضافة إلى أن مصر بوابة الأسواق الأفريقية.

العلاقات المصرية الصينية تشهد تطورًا كبيرًا

ومن جهته، قدم الوزير الصيني الشكر لوزير الزراعة على الدعوة وحسن الاستقبال، معربًا عن سعادته وامتنانه بوجوده في مصر لأول مرةً في زيارة رسمية لمصر وأول زيارة على المستوى الشخصي، وأشار الي تاريخ وحضارة مصر المحفورة في قلوب الصينين.

كمًا أعرب عن سعادته بوجوده بالعاصمة الإدارية الجديدة لبحث وتعزيز التعاون الثنائي في المجال الزراعي وشكره وامتنانه للحكومة المصرية ونقل تحياته الى دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على ترحيبه بتوقيع خطة العمل.

وأكّد أنَّ العلاقات المصرية الصينية تشهد تطورًا كبيرًا خاصة بعد اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي بصديقه الرئيس شي جين بينج على هامش فعاليا المنتدى العربي- الصيني في ديسمبر من العام الماضي بالمملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أهمية تعزيز علاقات الصين الشعبية بجمهورية مصر العربية لأهمية مصر من الناحية التاريخية وموقعها الاستراتيجي والذي يؤهلها لأن تكون مركزًا للتحرك داخل القارة الافريقية.

وأكّد رينجيان تقديم كل الدعم لمصر في إطار خطة العمل ذات الثلاث أعوام والتي تم الاتفاق عليها بين الجانبين والتي تتضمن تعزيز الحوار وتبادل الخبرات في قضايا المناخ وإنتاج الأصناف النباتية المتحملة للملوحة والجفاف وتبني التقنيات الحديثة المرشدة للمياه والزراعة العضوية والحيوية والابتكار الزراعي ومكافحة الآفات والامراض النباتية باستخدام المبيدات الحيوية الصديقة للبيئة والتحول الرقمي والاستزراع السمكي وصحة التربة وإدارتها، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بشأن تبني زراعة الأرز الهجين والذرة وفول الصويا والتعاون في مجال الإنتاج الحيواني والميكنة الزراعية والتدريب وبناء القدرات وانشاء لجنة فنية زراعية مشتركة.

تنسيق وتعاون مستمر في مجالات دعم وتعزيز التعاون الزراعي المصري الصيني

وفي ختام المباحثات، أكد الوزيران على أهمية التنسيق والتعاون المستمر في مجالات دعم وتعزيز التعاون الزراعي المصري الصيني من خلال تقديم كل الخبرات الصينية والميكنة الزراعية التي تتناسب مع الظروف المصرية والعمل على دعم منظومة الأمن الغذائي والاستمرار في التعاون لاستنباط أصناف متحملة للجفاف والملوحة موفرة للمياه خاصة في المحاصيل الاستراتيجية للتغلب علي مشكلة الفقر المائي والملوحة وأيضًا الميكنة الزراعية ودعم صغار المزارعين كذلك التدريب وبناء القدرات وتقديم المنح للعاملين في المراكز البحثية الزراعية المصرية للحصول علي درجتي الماجستير والدكتوراه فضلًا عن تنفيذ دورات التدريبية قصيرة الأجل وأيضا التعاون في مجال البحوث الزراعية مع معهد العلوم الزراعية والاستراتيجية ومعهد العلوم للأحياء المائية مع تشكيل لجنة فنية مشتركة بين الجانبين لمتابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه على ان تكون العلاقات الزراعية الخارجية هي جهةٍ التنسيق والتواصل مع الجانب الصيني.

وفي نهاية اللقاء، تمّ التوقيع على خطة العمل ذات الثلاث أعوام في الفترة من 2023- 2025 للتعاون في مجال الأنشطة الزراعية المختلفة حضر الاجتماع بعض قيادات وزارتي الزراعة في مصر والصين والسفير الصيني بالقاهرة.