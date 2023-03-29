«الزراعة»: الثروة السمكية قطاع واعد بشرط ترشيد الاستخدام والإنتاج المستدام

قال الدكتور محمد بكير أستاذ الاستزراع السمكي بمركز البحوث الزراعية، إن قطاع الثروة السمكية قطاع واعد جدًا، ويعد ثروة قومية ممتازة، وتتميز بميزة نسبية عن الثروات الأخرى وهي أنها ثروة لا تنضب، فهي ليست كالبترول والغاز وغيرها من الثروات التي تنضب، إذ أن آبار الغاز والبترول يقدر عمرها الافتراضي بنحو 100 عام.

الثروة السمكية من الثروات المستدامة

وأضاف بكير في حوار على قناة «النيل للأخبار»، أن الثروة السمكية من الثروات المستمرة خاصة مع الاستخدام الأمثل لمناطق الصيد والمزارع السمكية، وترشيد الاستخدام، أي لا يتم تجاوز الحد الأقصى من الإنتاج المستدام.

بحيرات طبيعية وصناعية بمساحات ضخمة

وأوضح أستاذ الاستزراع السمكي بمركز البحوث الزراعية، أن البحيرات بمصر ما بين بحيرات طبيعية وأخرى صناعية، إضافة إلى أن بعضها يتميز بمساحاته الواسعة والضخمة كبحيرة ناصر بالسد العالي وبحيرة البردويل وبحيرة المنزلة.

ويذكر أن تطوير البحيرات المصرية هي أحد المشروعات القومية التي تكمل مسيرة التنمية الاقتصادية بوصفها ثروة قومية على المستوى المائي والإنتاج السمكي وتحقيق التوازن البيئي، فمصر تمتلك 14 بحيرة وتبذل الدولة جهود حثيثة واهتمام كبيرًا من أجل تطوير تلك البحيرات وتعظيم الثروة السمكية.