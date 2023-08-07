وزير الزراعة: الإفراج عن 378 ألف طن أعلاف ذرة وصويا بـ183 مليون دولار

أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنّ الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بناء على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتنسيق مع البنك المركزي.

الإفراج عن 378 ألف طن من الذرة

وأضاف القصير، أنّه خلال الفترة من 20-7-2023 حتى 3-8-2023، جرى الإفراج عن 378 ألف طن من الذرة وفول الصويا بنحو 183 مليون دولار، لافتا إلى أنّ الإفراج شمل 282 ألف طن من الذرة بنحو 101 مليون دولار، ونحو 96 ألف طن من فول الصويا بقيمة نحو 73 مليون دولار، وإضافات أعلاف بنحو 9 ملايين دولار.

ولفت إلى أنّ إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من 16 أكتوبر 2022 حتى 3 أغسطس 2023، بلغ 7 ملايين طن، منهم 5 ملايين طن ذرة، ومليوني طن فول صويا، وإضافات أعلاف، بإجمالي 3.3 مليار دولار

وأكد القصير، أنّ الإفراج يستهدف توفير كميات في الأسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وحيوانات المزرعة، مشيرا إلى أنّ الدولة تبذل قصارى جهدها لتوفير العملة الصعبة للإفراج عن مستلزمات الإنتاج.

وأشار إلى ضرورة تحمل المستوردين والصناع مسؤوليتهم في هذه المرحلة، حتى يكون للإفراجات أثر إيجابي في ضبط الأسواق وتوفير اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة للمواطنين، موضحا أنّ الوزارة تكثّف حملات التفتيش على المصانع والمخازن لضمان عدم التلاعب في الكميات المفرج عنها أو المغالاة في بيعها بأسعار عالية للمنتجين.