أستاذ باطنة: «100 يوم صحة» مبادرة شاملة لخدمة الأسرة المصرية

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة بطب عين شمس سابقا، إنّ مبادرة «100 يوم صحة» بذلت جهودا عظيمة مؤخرا، حيث استهدفت المبادرات السابقة وكثّفت العمل بها، مشيرا إلى أنّ المبادرة تهتم بالمرأة، وبالمقبلين على الزواج للتأكد من عدم وجود أي عوائق أو مشكلات صحية على المدى الطويل.

«100 يوم صحة» تخدم كل الفئات

وأضاف «عقبة»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ المبادرة تفحص كل الفئات العمرية من خلال مبادرة «100 يوم صحة»، التي تقدّم فحوصات لضعف السمع والتقزم، وبالنسبة للسيدات كان هناك مبادرات للكشف المبكر عن الأورام، أما عن كبار السن، فهناك مبادرات للكشف المبكر عن الأمراض السارية مثل أمراض القلب والاعتلال الكلوي.

«100 يوم صحة» تهتم بالتطعيمات

وتابع أنّ مبادرة «100 يوم صحة» تهتم بالتطعيمات وإجراء العمليات بما فيها المعقدة، من خلال عمل قرارات للعلاج على نفقة الدولة أو منظومة التأمين الصحي، وكل تلك الخدمات الطبية تكون بالمجان، مؤكدا وصول المبادة لكل المواطنين في كل مكان، ووفرت الدولة أكشاك للمبادرة لتسهيل وصول المواطنين إليها.

وأشار إلى أنّ مبادرة «100 يوم صحة» قضت على قوائم الانتظار، وتميّزت بكونها تقدم كل الخدمات والفحوصات الطبية سواء التحاليل أو الأشعات لجميع المحتاجين من المرضى أو الأصحاب بهدف توفير حياة كريمة يتمناها المواطن.