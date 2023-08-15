«الصحة»: تقديم 385 ألف خدمة ضمن حملة «100 يوم صحة» في يوم واحد

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقديم 385 ألف خدمة، من خلال حملة «100 يوم صحة» أمس الإثنين 14 أغسطس، في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الخدمات التي قدمتها حملة «100 يوم صحة» تضمنت 12 ألفا و834 خدمات، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة -في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 32 ألفا و511 خدمة.

المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ3 آلاف و668 طفلا، فيما قدمت 38 ألفًا و199 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

وأشار متحدث الصحة، إلى أن الحملة قدمت 3 آلاف و202 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و5 آلاف 726 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم علاج 1961 مواطنا، ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ17 ألفا و27 مواطنا.

مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية

وأوضح أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملء 17 ألفا و943 استمارة استبيان، مضيفا أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية، بلغ 8 آلاف و898 مواطنا، لافتًا إلى أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 75 ألفا، و17 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، 71 ألفا، و95 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية، 93 ألفا و770 طفلا.

ولفت إلى أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 3 آلاف و149 خدمة في مجال الصحة النفسية، شملت خدمات الطوارئ والعلاج النفسي، وعلاج الإدمان للبالغين والمراهقين، والتأهيل، والدعم النفسي، ومتابعة الشكاوى والرد على الاستفسارات، كما قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 53 ألفا و900 مواطن، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».