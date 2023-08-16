رئيس غرفة المنيا التجارية: نتبنى خطة للتطوير ونسعى لضم أنشطة جديدة

شكلت غرفة المنيا التجارية، هيئة مكتبها للدورة الانتخابية الجديدة 2023-2027، وأسفر التشكيل عن اختيار المحاسب أحمد راضي طه مخلوف، رئيسا، وأحمد حسن أبو الليل، نائبا أول، ووائل علي قطب مبارك، نائبا ثان، وهشام طلعت شلقامي، سكرتيرا عاما، وعبدالرحمن محسن مهني، أمينا للصندوق، ورضا محمد عبدالفتاح مرجان، أمينا مساعدا للصندوق.

وقال أحمد راضي مخلوف، رئيس غرفة المنيا التجارية، إنّ الغرفة مستمرة في تقديم الخدمات لتجار المنيا، وتتبنى خطة التطوير وتنمية الأنشطة للشعب التجارية وستعمل على ضم أنشطة جديدة للغرفة التجارية بالمنيا.

وأضاف أنّه سيعمل على المرحلة القادمة في تطوير وتنمية القطاعات التجارية والصناعية والاستثمارية والخدمية، في ظل توجهات الدولة والتسهيلات التي تتم حاليًا خاصة على الصعيد الاقتصادي.