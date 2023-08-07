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ألمانيا: توسيع ضماناتنا الاستثمارية لشركاتنا في أوكرانيا

كتب:

هانى حسن
04:11 م | الإثنين 07 أغسطس 2023
ألمانيا- تعبيرية

ألمانيا- تعبيرية

أعلنت ألمانيا، اليوم الاثنين، أنها ستتوسع في ضماناتها لشركاتها التي تستثمر في أوكرانيا لتشمل ما هو أكثر من الأضرار التي تلحق بالممتلكات.

الضمانات تشمل نقل مدفوعات فوائد القروض 

وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية في بيان لها، إنه من الآن فصاعدا ستشمل الضمانات أيضا مخاطر تحويل ونقل مدفوعات فوائد القروض التي تستخدمها الشركات الألمانية في تمويل الشركات الأوكرانية التابعة لها، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

وأضافت الوزارة أن 14 شركة في الوقت الحالي تنتفع من الضمانات التي تغطي مسؤولية قانونية بقيمة إجمالية أقصاها 280 مليون يورو، مضيفة أنها تلقت مزيدًا من الطلبات وستتعامل معها بسرعة. 

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