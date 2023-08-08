محافظ بورسعيد يستعرض الخطة الاستثمارية 2023- 2024

ترأس اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، جلسة أعمال المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد وأعلن المحافظ أن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 - 2024 بلغت 444,109 مليون جنيه، وخلال الاجتماع جرى عرض مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024، وعرض مؤشر تنافسية المحافظات المصرية.

دعم إنشاء النادي المصري بحوالي 260 مليون جنيه

أكد محافظ بورسعيد أنه جرى دعم إنشاء النادي المصري بحوالي 260 مليون جنيه، بالإضافة إلى الدعم الفني المستمر للنادي، وقدم الشكر لمجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي على جهودهم المتواصلة في تحقيق النجاحات بالنادي.

الاهتمام بالمشروعات القومية

وأكد محافظ بورسعيد أن القيادة السياسية أولت المحافظة اهتماما غير مسبوق، وحظيت بإنجاز مشروعات قومية في وقت قياسي، انعكست على مستوى معيشة المواطن ببورسعيد، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على جعل بورسعيد قاطرة التنمية، حيث حصلت المحافظة على المركز الأول في مؤشر البيئة الموازية والمركز الثاني في نتائج المؤشر العام بناءا على تقرير مؤشر تنافسية المحافظات المصرية الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة

واستعرض محافظ بورسعيد إجراءات تخفيض الطاقة، بتوجيهات رئيس الوزراء بالبدء الفعلي بداية من شهر أغسطس الجاري، حيث صدق المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد على كتاب مديرية الإسكان والمرافق علي تقنين الوحدات الإدارية المملوكة للمحافظة، كما استعرض المجلس التنفيذي تحديث منظومة بدل المنطقة الحرة، والقرارات المستجدة بشأن زيادة البدل لأصحاب المعاشات، وإصدار كارت ميزا يستخدم في جميع المدفوعات الحكومية، فضلا عن زيادة أعداد الجهات المستحقة لبدل المنطقة الحرة لتصبح 58 جهة.

وصدق المجلس التنفيذي على إطلاق اسم النائب الراحل حسن عمار عضو مجلس الشعب والشورى على الشارع الفاصل بين ستاد النادي المصري وكلية التربية النوعية تقديرا لجهوده خلال العمل النيابي.

كما صدق على تخصيص مقر جمعية التنمية الحضرية سابقا الكائنة بمنطقة السلام لجمعية حياة للخدمات الاجتماعية، والتصديق على تخصيص جزء من مقر جمعية التنمية الحضرية لإقامة دار إيواء للمشردات من السيدات.

كما صدق على تخصيص مقر الجمعية النوبية سابقا بنطاق حي الضواحي، والمغلقة لأكثر من عام لمؤسسة مشكاة نور الثقافية والخيرية لممارسة أنشطة المؤسسة.