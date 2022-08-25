مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يكرم 5 رموز فنية

يكرم مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، برئاسة الدكتور جمال ياقوت، 5 رموز مسرحية من مصر وتونس والسعودية وكندا، وأعلن ذلك الفنان سعيد قابيل مدير المهرجان خلال المؤتمر الصحفي، الذي أقيم مساء اليوم.

وقال الفنان سعيد قابيل: «يأتي على رأس المكرمين اسم الراحل الدكتور كمال عيد، وهو أحد أبرز رواد المسرح العربي، حيث تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1952، وحصل على الماجستير والدكتوراه وعُين أستاذًا للتمثيل والإخراج بأكاديمية الفنون، كما أسس قسم الفنون المسرحية في جامعة بابل، وأخرج العديد من المسرحيات منها: شفيقة ومتولي، والضفادع، وطبول في الليل ومشهد من الجسر والأستاذ، وكتب العديد من الأبحاث والكتب والترجمات منها المسرح الاشتراكي، وفلسفة الأدب والفن، جماليات الفنون، ونال العديد من الجوائز والتكرميات كان آخرها جائزة الدولة التقديرية لعام 2018».

مسيرة المخرج انتصار عبدالفتاح قبل تكريمه في الدورة ال29

ومن المقرر أيضًا تكريم المخرج انتصار عبد الفتاح، الذي حصل على العديد من الجوائز المحلية والدولية، خلال رحلته التي تحمل مفاهيم واتجاهات متعددة والمستلهمة من شخصية مصر التراثية، والتي بدأت منذ عام 1976 من رصد وأبحاث ميدانية في الموالد والأسواق، كما شارك بالعديد من العروض في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.

تكريم الكاتب السعودي فهد ردة الحارثي

ويكرم المهرجان الكاتب السعودي فهد ردة الحارثي وهو مخرج مسرحي أيضًا، وأحد أهم رواد حركة التجديد في المسرح السعودي، وعضو مؤسس لموقع مسرح الطائف والذي يعتبر أول موقع إلكتروني مسرحي سعودي، وأشرف على عدد كبير من الورش والدورات التدريبية في تقنيات الكتابة المسرحية ومناهج الكتابة.

ومن تونس من المقرر تكريم أنور الشعافي، وهو مخرج مسرحي تخرج من المعهد العالي للفن المسرحي بتونس سنة 1988، وقدم رسالة بحث بعنوان «المسرح الحديث في تونس بين التجربة و التجريب»، وله العديد من التجارب المسرحية داخل وخارج تونس.

ويكرم أيضا دومينك شامبين من كندا، وهو مخرج ومؤلف ومنتج مسرح، وأخرج العديد من العروض المسرحية باللغتين الإنجليزية والفرنسية ، كما أخرج العديد من عروض سيرك الشمس بكندا ، وقدم العديد من العروض في مسارح لوس انجلوس، ويحاضر في معهد الدراما بكندا والكونسيرفيتوار، وحصل علي العديد من الجوائز العالمية في الاخراج والكتابة.

الدورة 29 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي تحمل اسم المسرحي العالمي بيتر بروك، وتقام في الفترة من 1 حتى 8 سبتمبر، برئاسة الدكتور جمال ياقوت، وتحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني.