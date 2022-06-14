مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يعلن مسابقة للكتابة

تحت رعاية وزير الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبدالدايم، أعلن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي برئاسة الدكتور جمال ياقوت، عن إطلاق مسابقة للكتابة المسرحية تشمل النصوص المسرحية التجريبية القصيرة لكل لكل الكتاب والمؤلفين من مصر والعالم العربي، باللغة العربية الفصحى أو أي من اللهجات المحلية.

جمال ياقوت هو رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

ووضع المهرجان الذي يترأسه جمال ياقوت عدة شروط جاءت كالتالي: «يشترط أن يتأسس النص على بنية غير تقليدية على مستوى الشكل، وألا يكون قد سبق نشر النص أو فوزه بجائزة في أي مسابقة، وألا يكون قد سبق عرضه. وأن تكون عدد صفحات النص من 5 إلى 10 صفحات، فونت 16، ( Traditional Arabic)، تباعد مفرد».

المهرجان تحت رعاية وزارة الثقافة والدكتورة إيناس عبدالدايم

ومن الشروط أيضا أن يتم ملء الاستمارة المرفقة بالإعلان كاملة وفيها يتم إرسال نسخة من النص في ملف Word، ونسخة أخرى في ملف PDF وكذلك السيرة الذاتية للمؤلف باللغة العربية في ملف Word.

المهرجان سيمنح 3 جوائز مادية وسيعمل على نشر النصوص الفائزة

قرر المهرجان أن يمنح ثلاث جوائز مادية في تلك المسابقة الجائزة الأولى 15 ألف جنيه مصري، والجائزة الثانية 10 آلاف جنيه مصري، والجائزة الثالثة 8 آلاف جنيه مصري، كما سيتم نشر النصوص الفائزة باللغة العربية ولغات أخرى بعد ترجمتها من خلال المهرجان، كما يتم نشر جميع النصوص المختارة للقائمة القصيرة باللغة العربية.