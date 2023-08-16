طفرة تنموية في قطاع الإنتاج الحيواني بمطروح.. «الخير هيملى الدنيا»

حظيت محافظة مطروح في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي باهتمام بالغ لم تشهده طوال العقود الماضية بمختلف القطاعات، منها الإنتاج الحيواني والثروة السمكية، تنفيذا لخطة الدولة لتطوير وتنمية مطروح لتحقيق رؤية مصر 2030.

ونستعرض في السطور التالية، خطة تطوير محافظة مطروح في قطاع الإنتاج الحيواني والثروة السمكية.

الوحدة البيطرية بقرية رأس الحكمة

- تكلفة المشروع 1914 مليار جنيه.

- مساحة المشروع 1400 متر مربع.

- تاريخ التنفيذ ديسمبر 2021.

وصف المشروع

- الوحدة البيطرية بقرية رأس الحكمة الوحدة شهدت تنفيذ أعمال إحلال وتجديد على مساحة 1400 متر مسطح، والمباني على مساحة 255 متر مكون من دور أرضى به الوحدة البيطرية، ودور علوي عبارة عن استراحة للأطباء بتكلفة 1,914 مليون جنيه.

تطوير مجزر الحمام

- تكلفة المشروع 35 مليون.

- تاريخ التنفيذ يونيو 2021.

وصف المشروع

- جرى الانتهاء من تطوير مجزر مدينة الحمام شرق محافظة مطروح بإجمالي تكلفة 38 مليون جنيه، يضم خطي ذبح، أحدهما للماشية، والآخر للأغنام، وجرى إنشاؤه على أحدث النظم العالمية والبيئية وتحت إشراف نخبة من المهندسين والفنيين.

ومن المقرر تركيب المعدات الخاصة بالمجزر فور وصولها، تمهيدا لتشغيله بشكل تجريبي، حتى موعد افتتاحه قبل نهاية العام الحالي.

استزراع التونة الزرقاء بمنطقة جرجوب

- تاريخ التنفيذ نوفمبر 2017.

- إنتاجية مشروع استزراع التونة الزرقاء أسماك بحرية لعدد 44 حوض بطاقة 280 طن، وأسماك التونة الزرقاء لعدد 32 قفص بحري بطاقة إنتاجية 3840 طن كمرحلة أولى.