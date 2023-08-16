أبناء محافظة مطروح عن زيارة الرئيس السيسي: انطلاقة جديدة نحو التنمية

جهود كبيرة بذلها أهالي مطروح بشكل تطوعي، جنبًا إلى جنب مع القيادة السياسية من أجل الانتهاء من مشروعات التنمية بالمحافظة، بعد عقود من التجاهل والتهميش وعدم استغلال مقومات المحافظة الواعدة، حيث حظت المحافظة خلال السنوات الأخيرة، بنصيبها من التنمية في مختلف المجالات في ظل الجمهورية الجديدة.

قبائل مطروح شاركت تطوعيا في مشروعات التنمية

وقال عبد الحميد سالم، من مدينة سيدي براني، وأحد أبناء قبائل مطروح، أنّ قبائل مطروح شاركت بشكل تطوعي في مشروعات التنمية التي نفذتها القيادة السياسية على أرض المحافظة، مضيفاً: «كل أهالي مطروح فرحانين بزيارة الرئيس السيسي، ومن قرون مفيش رئيس زار مطروح أو المنطقة الغربية بالتحديد والزيارة دي تاريخية».

وأكد السيد عمر، من مدينة العلمين، أنّ أهالي مطروح جميعاً في ظهر الدولة، ويدعموما، وقد شاركوا في مشروعات التنمية بالمحافظة من خلال التطوع في بعض الأعمال، متابعًا: «إحنا متفائلين خير، ودائماً نلاقي حرص الرئيس السيسي على مقولة ثابتة، وهي أنّ أهالي مطروح هيكون لهم اليد الأولي في الاستثمارات على مستوى الجمهورية، وإحنا سعداء إنّ محافظتنا هتكون بداية الانطلاقة».

انطلاقة جديدة للتنمية

وأوضحت رانيا قنديل، من مدينة مطروح، إنّ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمطروح، هي انطلاقة جديدة للتنمية على أرض المحافظة، مستطردةً: «سعيدة وفخورة إنّ كل المشروعات القومية المهمة دي علي أرضنا»، مشيرةً إلى أنّ مطروح هي شريان حيوي وتجاري مهم يربط مصر بدول الشمال الغربي.

ويزور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، محافظة مطروح، اليوم، لافتتاح عدد من المشروعات القومية والتنموية والخدمية بها، التي حازت على اهتمام كبير من الدولة لتحقيق التطوير والتنمية الشاملة على حدود مصر.