محافظ مطروح: تنمية شاملة في مناطق رأس الحكمة والنجيلة وسيوة

قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إن الدولة تسعى لإنشاء مدن جديدة فى مطروح على غرار العلمين الجديدة، منها رأس الحكمة الجديدة التى بدأ العمل بالمرحلة الأولى من تنفيذها على ساحل رأس الحكمة فى الكيلو 70 شرق المحافظة.

وأضاف «شعيب»، لـ«الوطن»، أنه سيجرى إنشاء مدينة رأس الحكمة لتطل على البحر، إلى جانب إنشاء منتجعات وقرى سياحية وفنادق على الطراز البدوى الشعبى، فضلاً عن تأسيس بنية تحتية متكاملة تشمل الملاعب والمدارس والمستشفيات ومساحات خضراء ومناطق سياحية وترفيهية لجذب الملايين للإقامة بها خلال السنوات المقبلة.

وأوضح أن الدولة ستنتهى من إنشاء مدينة رأس الحكمة وتتوجه لإنشاء مدن أخرى تليها مثل النجيلة الجديدة، فى إطار خطة التنمية الشاملة لغرب مصر.

ولفت إلى إنشاء المرحلة الثانية من ميناء جرجوب فى النجيلة ليستقبل حركة تجارة بين مختلف الموانئ العالمية، وتدشين منطقة لوجيستية تجارية بين برانى والسلوم لعرض منتجات المصانع المصرية، ما يسهم فى إنعاش حركة التجارة مع ليبيا وشمال أفريقيا.

وأوضح أن هناك اهتماماً كبيراً بتنمية سيوة فى جنوب مطروح وتطوير الرى بها من إنشاء محطات رفع وآبار عملاقة تتجاوز 1300 متر مكعب تحت الأرض، وإنشاء قناة لنقل مياه الصرف الزراعى خارج سيوة لمسافة تتجاوز 35 كيلومتراً للوصول بها تجاه منخفض القطارة، بجانب إنشاء شبكة طرق ضخمة للنقل وتنشيط التجارة بين مصر وليبيا، منها «سيوة - جغبوب» بطول 94 كيلومتراً، و«سيوة - أم الصغير»، و«سيوة - الواحات البحرية» بطول 450 كيلومتراً.

وأشار إلى الانتهاء من تطوير 4 مراحل بطريق «سيوة - مرسى مطروح» الخرسانى والعمل على المرحلتين الخامسة والسادسة، فضلاً عن تنفيذ خطة الحفاظ على طابع سيوة التراثى وتطوير واجهات المبانى بها بواسطة هيئة التنسيق الحضارى، وترميم المناطق الأثرية.