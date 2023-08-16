«الأرثوذكسية» توقع عقد شراء كنيسة جديدة في الولايات المتحدة

وقع الأنبا بيتر، أسقف إيبارشية كارولينا وكنتاكي بالولايات المتحدة الأمريكية، عقدا لشراء كنيسة جديدة في ولاية كنتاكي الأمريكية، بحضور عدد من الأقباط.

لخدمة الأقباط في الولاية الأمريكية

واشترت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الكنيسة الجديدة لخدمة الأقباط في المهجر والأسر المقيمية في ولاية كنتاكي وطلاب الجامعات، والشباب من الفئات العمرية المختلفة الذين يدرسون في الولايات المتحدة الأمريكية وخدمة الأقباط في المستقبل.

كما قام الأنبا بيتر بشراء أرض لكنيسة أخرى بالولايات المتحدة في الأسبوع نفسه لخدمة الأقباط.

وفي سياق متصل، وقّع الأنبا أنتوني، أسقف جنوب أيرلندا، عقد شراء كنيسة جديدة في مدينة كورك جنوب أيرلندا، باسم كنيسة البابا كيرلس السادس، وتم استلام المفاتيح الكنيسة الجديدة، بعد خدمة عشرة سنوات في كنائس مؤجرة.

الكنيسة الثالثة خلال شهرين بجنوب ايرلندا

وتعد تلك الكنيسة الثالثة الذي تم شرائه خلال شهرين وأسبوع بالإيبارشية، حيث الكنيسة الأولي في مدينة Bromley يوم 8 أبريل، والثانية في Swansea بويلز.