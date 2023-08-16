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آلاف الأقباط يحتفلون بصوم العذراء في «كفر داود» بالدقهلية

كتب:

مريم شريف
10:57 ص | الأربعاء 16 أغسطس 2023
احتفالات كنيسة السيدة العذراء بكفر داود

احتفالات كنيسة السيدة العذراء بكفر داود

بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الاحتفال بصوم العذراء منذ يوم 7 أغسطس الجاري وسط الاحتفالات الكبيرة بهذا الصوم الذي يقدسه الأقباط حبا في العذراء، ويقبل الأقباط على المشاركة في النهضات والموالد التي تقام خلال تلك الفترة من العام وحتى 22 أغسطس عيد العذراء المعروف بـ« الليلة الكبيرة».

احتفالات شعبية بصوم العذراء 

ووسط الاحتفالات بصوم العذراء تقيم كنيسة السيدة العذراء بكفر داود مطر التابع لمحافظة الدقهلية احتفالات كنسية وشعبية، إذ تتزين شوارع القرية التابعة لإيبارشية ميت غمر برئاسة الأنبا صليب، أسقف الإيبارشية، بصوم السيدة العذراء والأنوار احتفالا بهذا الموسم.

وقال القمص كيرلس وديع، كاهن كنيسة السيدة العذراء بكفر داود، إنَّ الكنيسة تقيم احتفالات ضخمة سنوية بمناسبة «صوم الست العدرا»، يحضرها الكثير من الأقباط سواء من داخل القرية أو من خارجها للمشاركة في الاحتفالات التي تقيمها الكنيسة، متابعًا تقيم الكنيسة خلال الـ15 يومًا فترة صوم العذراء نهضات روحية وكورالات من قبل التربية الكنسية.

كاهن كنيسة العذراء: احتفالات العذراء تقام منذ 50 عامًا

وأوضح كاهن كنيسة السيدة العذراء بكفر داود أنَّ الاحتفالات تقام من خلال الزفة في شوارع القرية بأيقونات العذراء ويشارك بها الآباء الكهنة والشمامسة بالكنيسة بالإضافة الشعب مرددين مدائح العذراء، كما يفترش بائعين صور القديسين التذكارية، ويقبل الأقباط على دق الصلبان وصور القديسين على أيديهم في الكنيسة من خلال جهاز للوشم يحفر على الجلد.

وأشار «وديع» إلى أنَّ الكنيسة تقيم هذه الاحتفالات منذ نشأه الكنيسة منذ خمسين عامًا، إذ تستمر الزفة العذراء في شوارع القرية وتستمر حتى الدخول للكنيسة وإقامة العشية، وتقام عروض الكورالات على مسرح في القرية وسط حضور الزوار الكبير.  

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