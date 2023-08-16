الرئيس السيسي: أثر المشروعات التنموية في مطروح سيظهر قريبا

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأهالي مطروح، خلال لقائه بهم اليوم، قائلا: «أهلا وسهلا، سعيد بلقائي بكم».

وأضاف الرئيس السيسي: «اسمحوا لي أن أوجّه التحية والسلام لكم، وأن أشكركم على فرصة لقائكم والتحدّث معكم»، متابعا أنّ محافظة مطروح وما يطلق عليه المنطقة الغربية بالكامل، لم يلق اهتماما كبيرا من الدولة في سنوات مضت.

وأوضح الرئيس السيسي، أنّ الدولة الآن مهتمة بالمنطقة، وتعمل بشكل جيد للغاية، لافتا إلى استهداف محافظة مطروح بالعديد من المشروعات المهمة، ومنها «المواني، والمدن، والقطار السريع»، وهذه المشروعات سيكون لها أثر كبير الفترة المقبلة على المحافظة.

طفرة تنموية في مطروح

وشهدت محافظة مطروح في عهد الرئيس السيسي طفرة تنموية غير مسبوقة على مدار السنوات الماضية، وكان قطاع الإسكان من أبرز القطاعات التي أولتها الدولة اهتمامًا كبيرًا، إذ شهدت مطروح إنشاء المدينة السكنية في الضبعة بمحافظة مطروح.

كما شهدت محافظة مطروح مشروعات تنموية وخدمية عديدة، في 5 قرى تابعة لها في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي غيّرت بنيتها التحتية والأساسية بالكامل، ولمسها أهالي قرى مدينة السلوم، وعلى مدار سنوات عدة عملت مؤسسة حياة كريمة على تنفيذ العديد من المشروعات الضخمة بمدينة مطروح والقرى التابعة لها، باعتبارها من الأماكن الحدودية الأكثر احتياجًا للخدمات، ضمن المشروع الإنساني الأكبر في التاريخ.

ولم يغب ملف الطرق عن اهتمام القيادة السياسية بمحافظة مطروح، إذ حققت الدولة نجاحات ملموسة على أرض الواقع غيرت من شكل الحياة بالمحافظة، منها على سبيل المثال رصف طريق قرية الرويسات بحري السكة الحديد، ورصف طريق تجمع لواح بمطروح، ومحور المرحوم علي حميدة بمطروح، إضافة إلى تنفيذ مشروعي محور الضبعة ورصف «سيدي براني - السلوم»، إلى جانب عدد من المشروعات الطموحة لتنمية الساحل الشمالي الغربي للبلاد في مختلف المجالات ومنها الزراعية والسياحية.