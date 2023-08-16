الرئيس السيسي من مطروح: برنامج تطوير كبير لأهالينا في سيناء.. وهذا حقهم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا نمر بأزمة، لكنه تحد ضمن تحديات كثيرة واجهت مصر، مثل تحدي الإرهاب الذي كان البعض يتساءل هل سينتهي أم لا؟، وأيضا تحدي حالة عدم الاستقرار واستنزاف المواطنين.

وأضاف السيسي، بكلمته خلال حواره مع أهالي مطروح والسلوم وسيدي براني: «كنت دائما أقول إن شاء الله بجهد الناس ودم المصريين ستنتهي كل التحديات»، متابعا بأن هناك برنامج تطوير كبير لأهالينا في سيناء، لأن هذا حقهم.

وسأل السيسي المواطنين: «هل الدلتا الجديدة بعيدة عن المحافظة؟ لا، ويمكنها تشغيل المواطنين في العديد من الأشغال المختلفة كالتجارة في المنتجات الزراعية مع أشقائنا في ليبيبا».

وتابع: «يجري العمل على مشروع 2 مليون فدان على أطراف المحافظة، إلى جانب مشروعي توشكى وشرق العوينات اللذين لا يبعدان كثيرا عن المحافظة».

وشهدت محافظة مطروح في عهد الرئيس السيسي طفرة تنموية غير مسبوقة، وكان قطاع الإسكان من أبرز القطاعات التي أولتها الدولة اهتمامًا كبيرًا، إذ شهدت مطروح إنشاء المدينة السكنية في الضبعة.

كما شهدت محافظة مطروح مشروعات تنموية وخدمية عديدة، في 5 قرى تابعة لها في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي غيّرت بنيتها التحتية والأساسية بالكامل، ولمسها أهالي قرى مدينة السلوم، وعلى مدار سنوات عدة عملت مؤسسة حياة كريمة على تنفيذ العديد من المشروعات الضخمة بمدينة مطروح والقرى التابعة لها، باعتبارها من الأماكن الحدودية الأكثر احتياجًا للخدمات، ضمن المشروع الإنساني الأكبر في التاريخ.

ولم يغب ملف الطرق عن اهتمام القيادة السياسية بمحافظة مطروح، إذ حققت الدولة نجاحات ملموسة على أرض الواقع غيرت من شكل الحياة بالمحافظة، منها على سبيل المثال رصف طريق قرية الرويسات بحري السكة الحديد، ورصف طريق تجمع لواح بمطروح، ومحور المرحوم علي حميدة بمطروح، إضافة إلى تنفيذ مشروعي محور الضبعة ورصف «سيدي براني - السلوم»، إلى جانب عدد من المشروعات الطموحة لتنمية الساحل الشمالي الغربي للبلاد في مختلف المجالات ومنها الزراعية والسياحية.