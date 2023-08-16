زارها الرئيس السيسي.. 10 معلومات عن مدينة سيدي براني بمطروح

استقبل أهالي مرسى مطروح والسلوم وسيدي براني الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في زيارته لمحافظة مطروح، اليوم الأربعاء، بالهتافات والزغاريد، وحرص العديد من الأهالي على توجيه التحية والشكر للرئيس السيسي، على الطفرة التنموية غير المسبوقة التي شهدتها المحافظة في عهده.

ترصد «الوطن»، في السطور التالية، أبرز المعلومات المتعلقة بمدينة سيدي براني، التي زارها الرئيس السيسي، اليوم الأربعاء، وفقاً لما جاء في كتاب «سيدي برني»، من تأليف محمد صلاح العزب.

معلومات عن مدينة سيدي براني

- تقع مدينة سيدي براني شمال غرب مصر، وهي مدينة ساحلية تتميز بجمالها وطبيعتها الساحرة.

- تعد سيدي براني أشهر مدن محافظة مطروح، وتشتهر بتربية أغنام البرقي.

- تقع مدينة سيدي براني، عند علامة الكيلو 140 غرب مدينة مرسى مطروح.

- سُميت على اسم الشيخ الساعدي البراني، وهو شيخ سنوسي تولى أمر زاويتها فسُميت زاوية براني.

- تضم المدينة قرى «شماس، أبو اسطبل، الزويدة، أبو مرزوق، الفاخري، القطراني، الظافر، أبو مزهود».

- يبلغ عدد سكانها 30 ألف نسمة.

- تشتهر بأغنام البرقي ويقصدها التجار لشراء أضاحي العيد.

- أُطلق عليها اسم «أم القرى»، لوجود العديد من القبائل على أرضها.

- يعمل معظم سكانها في الزراعة وصيد الأسماك، كونها غنية بالثروة السمكية.

- مصادر المياه بها إما آبار جوفية أو عن طريق تجميع مياه الأمطار بالآبار «النشو والروماني».

- تشتهر بزراعة العنب الصحراوي الأسود، منذ العصر الروماني.

مطروح ثاني أكبر محافظات مصر

وتعد محافظة مطروح ثاني أكبر محافظات مصر، بمساحة تبلغ حوالي 166.6 ألف كيلومتر مربع، ويصل عدد سكانها نحو 503.3 ألف نسمة.

وشهدت محافظة مطروح، خلال السنوات الأخيرة، جانباً كبيراً من التنمية في مختلف المجالات في ظل الجمهورية الجديدة، وذلك بعد عقود من التجاهل والتهميش وعدم استغلال العديد من المقومات التنموية في المحافظة.