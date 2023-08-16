المدينة السكنية بالضبعة.. هدية الرئيس السيسي لأهالي محافظة مطروح

شهدت محافظة مطروح في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي طفرة تنموية غير مسبوقة على مدار العقود الماضية، وكان من أبرز القطاعات التي أولت الدولة لها اهتماما موسعا هو قطاع الإسكان، حيث شهدت مطروح إنشاء المدينة السكنية بالضبعة بمحافظة مطروح.

ونستعرض في السطور التالية، كل التفاصيل التي تتعلق بالمدينة السكنية بالضبعة في محافظة مطروح، وفقا لخطة التطوير الشاملة للمحافظة.

المدينة السكنية بالضبعة بمحافظة مطروح

- تكلفة المشروع 1.212 مليار حنيه.

- تاريخ التنفيذ يونيو 2020.

- يبلغ تكلفة المشروع 1.212 مليار جنيه.

- بدأ تنفيذ المدينة السكنية التي وافق على إقامتها الرئيس عبد الفتاح السيسي على مساحة 2380 فدانا بأرض الضبعة كهدية من الرئيس عبد الفتاح السيسي لأهالي الضبعة الذين قاموا بتسليم أرض المحطة النووية للدولة للبدء في إنشاء المشروع النووي الوطني المصري.

- تضم المدينة 1500 وحدة سكنية على الطراز البدوي.

- تضم المدينة 324 عمارة سكنية.

- تضم مجمع مدارس ومكتب بريد ومحطة وقود ونقطة شرطة ومستشفى ووحدة صحية ومنطقة تجارية مفتوحة ومنشآت خدمية.

- تضم المدينة مولا تجاريًا وأسواقًا ومدارس تبدأ من مرحلة رياض الأطفال وحتى الثانوي العام ومسجد.

- تضم شاطئا لأول مرة على الساحل الشمالي لأهالي الضبعة.

- الانتهاء من 1500 منزل مقام كمرحلة أولى أقيمت كلها على الطراز البدوي ليتناسب مع طبيعة وعادات القبائل المقيمة.