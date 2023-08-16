الرئيس السيسي: مطروح عانت من مشكلة كبيرة في المياه وبفضل الله حليناها

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن محطة التحلية تقام على البحر لأنها تأخذ المياه منه وتقوم بتحليتها، وتكمن الصعوبة في توزيع المياه على نطاق أكبر محافظتين في مصر وهما مطروح والوادي الجديد».

وأضاف «السيسي»، بكلمته خلال حواره مع أهالي مطروح والسلوم وسيدي براني: «لا نستطيع توفير مياه جيدة مستقرة إلا في حالة وجود تكتلات سكانية منضبطة»، مشيرا إلى أن مطروح كانت تعاني من مشكلة بالمياه، لذلك قمنا بعمل محطة وامتداد توسعة من أجل توفير مياه شرب كاملة لمطروح، وبفضل الله استطعنا.

وتابع: «البرنامج الذي تقيمه الدولة ليس للمدن الساحلية على البحر المتوسط فقط بل أيضا المدن الساحلية الموجودة على البحر الأحمر، والبرنامج الذي يتم العمل عليه هو برنامج إنشاء محطات تحلية مياه البحر لتوصليها لأهالينا في المدن».

وشهدت محافظة مطروح في عهد الرئيس السيسي طفرة تنموية غير مسبوقة، وكان قطاع الإسكان من أبرز القطاعات التي أولتها الدولة اهتمامًا كبيرًا، إذ شهدت مطروح إنشاء المدينة السكنية في الضبعة بمحافظة مطروح.

كما شهدت محافظة مطروح مشروعات تنموية وخدمية عديدة، في 5 قرى تابعة لها في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي غيّرت بنيتها التحتية والأساسية بالكامل، ولمسها أهالي قرى مدينة السلوم، وعلى مدار سنوات عدة عملت مؤسسة حياة كريمة على تنفيذ العديد من المشروعات الضخمة بمدينة مطروح والقرى التابعة لها، باعتبارها من الأماكن الحدودية الأكثر احتياجًا للخدمات، ضمن المشروع الإنساني الأكبر في التاريخ.

ولم يغب ملف الطرق عن اهتمام القيادة السياسية بمحافظة مطروح، إذ حققت الدولة نجاحات ملموسة على أرض الواقع غيرت من شكل الحياة بالمحافظة، منها على سبيل المثال رصف طريق قرية الرويسات بحري السكة الحديد، ورصف طريق تجمع لواح بمطروح، ومحور المرحوم علي حميدة بمطروح، إضافة إلى تنفيذ مشروعي محور الضبعة ورصف «سيدي براني - السلوم»، إلى جانب عدد من المشروعات الطموحة لتنمية الساحل الشمالي الغربي للبلاد في مختلف المجالات ومنها الزراعية والسياحية.